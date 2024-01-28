Найбільший круїзний лайнер у світі вирушив у перший рейс — екологи незадоволені

Найбільший круїзний лайнер у світі Icon of the Seas. Фото: wikipedia

У Сполучених Штатах Америки з порту в Маямі відправився у свій перший рейс найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas. Екологи стурбовані масштабами судна, вони вважають, що за свою семиденну подорож, корабель спродукує шалену кількість викидів парникових газів.

Про це повідомляє Associated Press.

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Характеристики круїзного лайнера Icon of the Seas

Загальна довжина корабля становить 365 метрів, таку ж довжину мають чотири міські квартали.

Під час запланованої подорожі пасажири судна відвідають узбережжя островів у тропіках. За даними видання, лайнер може прийняти до 7 600 відвідувачів, а також вмістити ще понад 2 тисячі членів екіпажу.

На кораблі 20 розділених на вісім частин палуб. До послуг пасажирів понад 40 ресторанів, барів, лаундж-зон лайнера, крім того:

сім басейнів;

шість водних гірок;

ковзанка;

театр.

"Це кульмінація більш ніж 50 років мрій та інновацій. Це ідеальний сімейний відпочинок для кількох поколінь", — зазначив головний виконавчий директор Royal Caribbean Group Джейсон Ліберті.

Представник компанії, що спроєктувала лайнер, заявив, що він розроблений таким чином, щоб працювати на 24% ефективніше, ніж інші міжнародні кораблі.

Найбільший лайнер у світі є загрозою для екології

Екологи переконані, що через свої масштаби та потужність лайнер Icon of the Seas викине в атмосферу велику кількість парникових газів, від чого постраждає екологія.

На думку директора морської програми Міжнародної ради з чистого транспорту Браяна Комера, створення та використання для круїзів лайнера Icon of the Seas є "кроком у неправильному напрямку".

Він вказав, що кораблі, які пересуваються за допомогою зрідженого природного газу, здійснюють викиди його залишків в атмосферу, вони містять в своєму складі метан. Ця речовина посилює парниковий ефект набагато сильніше за вуглекислий газ.

"За нашими оцінками, використання зрідженого природного газу як суднового палива продукує на 120% більше викидів парникових газів, ніж судновий газойль", — зауважив Комер.

Нагадаємо, однією із складових Формули миру для України є екологічна безпека. Обстріли та атаки по Україні завдали шкоди екології в усьому світі.