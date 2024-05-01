Надежда во время войны — в Сеуле открыли выставку рисунков украинских детей
В столице Республики Корея, Сеуле открыли выставку рисунков детей из Украины. Она продлится с 1 мая по 3 июня в помещении бывшей резиденции президента.
Об этом в среду, 1 мая сообщили на Facebook-странице посольства Украины в Республике Корея.
Рисунки украинских детей выставляют в Сеуле
Отмечается, что выставка называется "Дети, рисующие надежду". На ней представлены работы украинских детей, переживающих войну, имеющих травмирующий опыт и надежду на будущее.
"На выставке представлено более 250 работ из четырех детских художественных проектов Украины — "Art Armor Kids", "Mom, I see war", "For God I create the best", "Future for Ukraine"" , — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщается, идея провести подобную выставку возникла во время встречи Елены Зеленской и Первой Леди Республики Корея Ким Кон Хи летом 2023 года.
"Это общий проект Министерства культуры, спорта и туризма Республики Корея, фонда Чонгваде и Министерства культуры и информационной политики Украины" , — добавили в сообщении.
Напомним, Республика Корея активно поддерживает Украину в войне с РФ. В августе прошлого года страна выделила более 400 миллионов долларов помощи Украине.
Как известно, президент Республики Корея вместе со своей супругой приезжали в Украину с неанонсированным визитом в июле 2023 года.
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