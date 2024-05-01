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Надежда во время войны — в Сеуле открыли выставку рисунков украинских детей

1 мая 2024 17:00
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Надежда во время войны — в Сеуле открыли выставку рисунков украинских детей
Рисунки украинских детей в Сеуле. Фото: Посольство Украины в Республике Корея.
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В столице Республики Корея, Сеуле открыли выставку рисунков детей из Украины. Она продлится с 1 мая по 3 июня в помещении бывшей резиденции президента.

Об этом в среду, 1 мая сообщили на Facebook-странице посольства Украины в Республике Корея.

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Рисунки украинских детей выставляют в Сеуле

Отмечается, что выставка называется "Дети, рисующие надежду". На ней представлены работы украинских детей, переживающих войну, имеющих травмирующий опыт и надежду на будущее.

Рисунки детей из Украины выставляют в Сеуле
Выставка проходит в помещении Чунчугвана комплекса Чонгваде. Фото: Посольство Украины в Республике Корея.

"На выставке представлено более 250 работ из четырех детских художественных проектов Украины — "Art Armor Kids", "Mom, I see war", "For God I create the best", "Future for Ukraine"" , — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщается, идея провести подобную выставку возникла во время встречи Елены Зеленской и Первой Леди Республики Корея Ким Кон Хи летом 2023 года.

Выставка рисунков детей из Украины в Сеуле
Детские картинки на выставке. Фото: Посольство Украины в Республике Корея.

"Это общий проект Министерства культуры, спорта и туризма Республики Корея, фонда Чонгваде и Министерства культуры и информационной политики Украины" , — добавили в сообщении.

В Сеуле выставляют картинки украинских детей
Рисунки детей из Украины. Фото: Посольство Украины в Республике Корея.

Напомним, Республика Корея активно поддерживает Украину в войне с РФ. В августе прошлого года страна выделила более 400 миллионов долларов помощи Украине.

Как известно, президент Республики Корея вместе со своей супругой приезжали в Украину с неанонсированным визитом в июле 2023 года.

война
дети
Елена Зеленская
Южная Корея
выставки

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