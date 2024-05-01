Надія під час війни — у Сеулі відкрили виставку малюнків українських дітей
У столиці Республіки Корея, Сеулі, відкрили виставку малюнків дітей з України. Вона триватиме з 1 травня по 3 червня в приміщенні колишної резиденції президента.
Про це у середу, 1 травня, повідомили на Facebook-сторанці посольства України у Республіці Корея.
Малюнки українських дітей виставляють у Сеулі
Зазначається, що виставка має назву "Діти, що малюють надію". На ній представлені роботи українських дітей, які переживають війну, мають травмуючий досвід та надію на майбутнє.
"На виставці представлено понад 250 робіт із чотирьох дитячих мистецьких проєктів України – "Art Armor Kids", "Mom, I see war", "For God I create the best", "Future for Ukraine", — йдеться у повідомленні відомства.
Як повідомляється, ідея провести таку виставку виникла під час зустрічі Олени Зеленської та Першої Леді Республіки Корея Кім Кон Хі влітку 2023 року.
"Це спільний проєкт Міністерства культури, спорту та туризму Республіки Корея, фундації Чонгваде та Міністерства культури та інформаційної політики України", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, Республіка Корея активно підтримує Україну у війні з РФ. У серпні минулого року країна виділила понад 400 мільйонів доларів допомоги для України.
Як відомо, президент Республіки Корея разом зі своєю дружиною приїжджали до України з неанонсованим візитом в липні 2023 року.
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