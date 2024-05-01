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Надія під час війни — у Сеулі відкрили виставку малюнків українських дітей

1 травня 2024 17:00
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Надія під час війни — у Сеулі відкрили виставку малюнків українських дітей
Малюнки українських дітей у Сеулі. Фото: посольство України в Республіці Корея
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

У столиці Республіки Корея, Сеулі, відкрили виставку малюнків дітей з України. Вона триватиме з 1 травня по 3 червня в приміщенні колишної резиденції президента.

Про це у середу, 1 травня, повідомили на Facebook-сторанці посольства України у Республіці Корея

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Малюнки українських дітей виставляють у Сеулі

Зазначається, що виставка має назву "Діти, що малюють надію". На ній представлені роботи українських дітей, які переживають війну, мають травмуючий досвід та надію на майбутнє. 

Малюнки дітей з України виставляють у Сеулі
Виставка проходить у приміщенні Чунчугван комплексу Чонгваде. Фото: посольство України у Республіці Корея

"На виставці представлено понад 250 робіт із чотирьох дитячих мистецьких проєктів України – "Art Armor Kids", "Mom, I see war", "For God I create the best", "Future for Ukraine", — йдеться у повідомленні відомства. 

Як повідомляється, ідея провести таку виставку виникла під час зустрічі Олени Зеленської та Першої Леді Республіки Корея Кім Кон Хі влітку 2023 року. 

Виставка малюнків дітей з України у Сеулі
Дитячі малюнки на виставці. Фото: посольство України в Республіці Корея

"Це спільний проєкт Міністерства культури, спорту та туризму Республіки Корея, фундації Чонгваде та Міністерства культури та інформаційної політики України", — додали у повідомленні. 

У Сеулі виставляють малюнки українських дітей
Малюнки дітей з України. Фото: посольство України в Республіці Корея

Нагадаємо, Республіка Корея активно підтримує Україну у війні з РФ. У серпні минулого року країна виділила понад 400 мільйонів доларів допомоги для України. 

Як відомо, президент Республіки Корея разом зі своєю дружиною приїжджали до України з неанонсованим візитом в липні 2023 року. 

війна
діти
Олена Зеленська
Південна Корея
виставки

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