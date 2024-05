Надія під час війни — у Сеулі відкрили виставку малюнків українських дітей

Малюнки українських дітей у Сеулі. Фото: посольство України в Республіці Корея

У столиці Республіки Корея, Сеулі, відкрили виставку малюнків дітей з України. Вона триватиме з 1 травня по 3 червня в приміщенні колишної резиденції президента.

Про це у середу, 1 травня, повідомили на Facebook-сторанці посольства України у Республіці Корея.

Малюнки українських дітей виставляють у Сеулі

Зазначається, що виставка має назву "Діти, що малюють надію". На ній представлені роботи українських дітей, які переживають війну, мають травмуючий досвід та надію на майбутнє.

Виставка проходить у приміщенні Чунчугван комплексу Чонгваде. Фото: посольство України у Республіці Корея

"На виставці представлено понад 250 робіт із чотирьох дитячих мистецьких проєктів України – "Art Armor Kids", "Mom, I see war", "For God I create the best", "Future for Ukraine", — йдеться у повідомленні відомства.

Як повідомляється, ідея провести таку виставку виникла під час зустрічі Олени Зеленської та Першої Леді Республіки Корея Кім Кон Хі влітку 2023 року.

Дитячі малюнки на виставці. Фото: посольство України в Республіці Корея

"Це спільний проєкт Міністерства культури, спорту та туризму Республіки Корея, фундації Чонгваде та Міністерства культури та інформаційної політики України", — додали у повідомленні.

Малюнки дітей з України. Фото: посольство України в Республіці Корея

Нагадаємо, Республіка Корея активно підтримує Україну у війні з РФ. У серпні минулого року країна виділила понад 400 мільйонів доларів допомоги для України.

Як відомо, президент Республіки Корея разом зі своєю дружиною приїжджали до України з неанонсованим візитом в липні 2023 року.