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Дал рекордную взятку 722 млн грн экс-председателю ГФС — дело владельца агрохолдинга передали в суд

2 февраля 2024 21:26
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Дал рекордную взятку 722 млн грн экс-председателю ГФС — дело владельца агрохолдинга передали в суд
Передача денежных средств. Иллюстративное фото: РБК-Украина
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Дело о предоставлении взятки для экс-председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова и его советника владельцем агрохолдинга "Укрлендфарминг" направили в суд. Неправомерная выгода в размере 722 млн грн стала самой большой в украинской истории.

Об этом говорится в сообщениях пресс-служб НАБУ и САП.

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Отмечается, что экс-председатель ГФС обвиняется в получении взятки за возмещение компаниям агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка более 3,2 млрд грн НДС.

"Установлено, что в течение 2015-2016 годов глава ГФС получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере свыше 3,2 млрд грн", — говорится в сообщении САП.

По данным ведомства, предоставление неправомерной выгоды осуществлялось путем выплаты средств через компании, зарегистрированные за границей. Насиров получал выплаты через предприятия-нерезиденты, контролируемые ГФС.

Схема получения неправомерной выгоды
Схема извлечения неправомерной выгоды. Инфографика: НАБУ

Обвинительный акт по факту подкупа должностных лиц направлен в ВАКС.

"Материалы в отношении владельца агрохолдинга, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, прокурором выделены в отдельное производство, в котором сторона защиты подозреваемого ознакомляется с материалами досудебного расследования в порядке ст. 290 УПК Украины", — добавили в САП.

Скриншот сообщения НАБУ
Скриншот поста НАБУ
Скриншот сообщения САП
Скриншот поста САП
Скриншот сообщения САП
Скриншот поста САП

Напомним, НАБУ и САП завершили расследование в отношении двух нардепов Украины и одного сообщника. Одному из них инкриминируется попытка дать взятку руководителю Государственного агентства обновления за выделение средств на ремонт объекта инфраструктуры.

Добавим, в Болградском районе Одесской области задержали местную жительницу, предлагавшую взятку военнослужащему. Женщина хотела "решить" дело по поводу кражи.

НАБУ
ГФС
взятка
САП
Украина

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