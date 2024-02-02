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Надав рекордний хабар 722 млн грн ексголові ДФС — справу власника агрохолдингу передали до суду

2 лютого 2024 21:26
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Надав рекордний хабар 722 млн грн ексголові ДФС — справу власника агрохолдингу передали до суду
Передача коштів. Ілюстративне фото: РБК-Україна
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Справу щодо надання хабаря для ексголови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова та його радника власником агрохолдингу "Укрлендфармінг" скерували до суду. Неправомірна вигода у розмірі 722 млн грн стала найбільшою в українській історії. 

Про це йдеться у повідомленнях пресслужб НАБУ і САП.

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Зазначається, що ексголову ДФС звинувачують в отриманні хабаря за відшкодування компаніям агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка понад 3,2 млрд грн ПДВ.

"Установлено, що протягом 2015-2016 років очільник ДФС одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн", — йдеться в повідомлення САП.

За даними відомства, надання неправомірної вигоди здійснювалося шляхом перекидання коштів через компанії, зареєстровані за кордоном. Насіров отримував виплати через підприємства-нерезиденти, які контролювала ДФС.

Схема отримання неправомірної вигоди
Схема отримання неправомірної вигоди. Інфографіка: НАБУ

Обвинувальний акт за фактом підкупу посадовців скеровано до ВАКС.

"Матеріали стосовно власника агрохолдингу, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, прокурором виділені в окреме провадження, у якому сторона захисту підозрюваного наразі ознайомлюється із матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України", — додали в САП.

Скриншот допису НАБУ
Скриншот допису НАБУ
Скриншот допису САП
Скриншот допису САП
Скриншот допису САП
Скриншот допису САП

Нагадаємо, НАБУ та САП завершили розслідування щодо двох нардепів України та одного спільника. Одному з них інкримінується спроба дати хабар керівнику Державного агентства поновлення за виділення коштів на ремонт об'єкта інфраструктури.

Додамо, у Болградському районі Одеської області затримали місцеву мешканку, яка пропонувала хабар військовому. Жінка хотіла "вирішити" справу щодо крадіжки. 

НАБУ
ДФС
хабар
САП
Україна

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