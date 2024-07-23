Кротевич против Содоля - судебный иск против ГБР

Начальник штаба "Азова" Кротевич подал в суд на ГБР и рассказал об угрозах
Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич подал в суд жалобу на Государственное бюро расследований. Это связано с тем, что в ведомстве не возбудили дело в отношении генерал-лейтенанта Юрия Содоля.
Соответствующую информацию Кротевич распространил на своей странице в Telegram во вторник, 23 июля.
Кротевич жалуется на ГБР
Кротевич рассказал, что ГБР не вызвал его для дачи показаний, хотя он и просил об этом в своем письме. Кроме того, по словам военного, ему звонили по телефону и сообщали, что "сверху" пришло распоряжение не давать хода этому делу.
Кротевич также отметил, что, несмотря на то, что Содоля сняли с должности, его соратники остались на своих местах. Они давят на других военных, чтобы никто ничего плохого о бывшем командующем не сказал.
Жалобу на ГБР начштаба "Азова" подал 4 июля. Ее должны рассмотреть 19 августа.
Ранее мы писали, что глава штаба "Азов" Богдан Кротевич обратился в ГБР. Он написал заявление, в котором обвинил одного из украинских генералов в военных преступлениях. Позже стало известно, что речь идет о генерал-лейтенанте Юрии Содоле.
Также народная депутат Марьяна Безугла заявила, что во время наступательных действий российских оккупантов на Торецк в Донецкой области генерал Юрий Содоль пил в Одессе. К своим словам она добавила фото.
Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым.
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