Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Начальник штаба "Азова" Кротевич подал в суд на ГБР и рассказал об угрозах arrow

Начальник штаба "Азова" Кротевич подал в суд на ГБР и рассказал об угрозах

23 июля 2024 10:54
Дмитрий Галушка - Редактор
Кротевич против Содоля - судебный иск против ГБР
Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич. Фото: 24 канал
Дмитрий Галушка - Редактор

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич подал в суд жалобу на Государственное бюро расследований. Это связано с тем, что в ведомстве не возбудили дело в отношении генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

Соответствующую информацию Кротевич распространил на своей странице в Telegram во вторник, 23 июля.

Читайте также:

Кротевич жалуется на ГБР

Кротевич рассказал, что ГБР не вызвал его для дачи показаний, хотя он и просил об этом в своем письме. Кроме того, по словам военного, ему звонили по телефону и сообщали, что "сверху" пришло распоряжение не давать хода этому делу.

Кротевич также отметил, что, несмотря на то, что Содоля сняли с должности, его соратники остались на своих местах. Они давят на других военных, чтобы никто ничего плохого о бывшем командующем не сказал.

Жалобу на ГБР начштаба "Азова" подал 4 июля. Ее должны рассмотреть 19 августа.

письмо Кротевича
Сообщение Богдана Кротевчиа. Фото: скриншот
Кротевич против ДБР
Письмо Кротевича. Фото: скриншот
Кротевич подал в суд
Судебный иск против ГБР. Фото: скриншот
жалоба на ГБР
Кротевич объясняет свои мотивы. Фото: скриншот
Кротевич против ДБР
Кротевич критикует ГБР. Фото: скриншот
кротевич и ДБР
Критика в адрес генералов. Фото: скриншот
ДБР и Кротевич
Завершение письма Кротевича. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что глава штаба "Азов" Богдан Кротевич обратился в ГБР. Он написал заявление, в котором обвинил одного из украинских генералов в военных преступлениях. Позже стало известно, что речь идет о генерал-лейтенанте Юрии Содоле.

Также народная депутат Марьяна Безугла заявила, что во время наступательных действий российских оккупантов на Торецк в Донецкой области генерал Юрий Содоль пил в Одессе. К своим словам она добавила фото.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым.

суд ГБР Украина полк "Азов" иск жалобы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

9 июля 2024

14:53 Завтра Украину накроют дожди с грозами — народный синоптик Диденко предупредила об ухудшении погоды

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба