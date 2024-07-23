Кротевич проти Содоля — судовий позов проти ДБР

Начальник штабу "Азову" Кротевич подав до суду на ДБР та розповів про погрози
Начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич подав до суду скаргу на Державне бюро розслідувань. Це пов'язано з тим, що у відомстві не порушили справу щодо генерала Юрія Содоля.
Відповідну інформацію Кротевич поширив на своїй сторінці у Telegram у вівторок, 23 липня.
Кротевич скаржиться на ДБР
Кротевич розповів, що ДБР не викликало його для дачі свідчень, хоча він і просив про це у своєму листі. Окрім того, за словами військового, йому телефонували і повідомляли, що "згори" прийшло розпорядження не давати ходу цій справі.
Кротевич також зазначив, що не зважаючи на те, що Содоля зняли з посади, його соратники залишились на своїх місцях. Вони тиснуть на інших військових, щоб ніхто нічого поганого про колишнього командувача не сказав.
Скаргу на ДБР начштабу "Азову" подав 4 липня. Її мають розглянути 19 серпня.
Раніше ми писали, що очільник штабу "Азов" Богдан Кротевич звернувся до ДБР. Він написав заяву, в якій звинуватив одного з українських генералів у військових злочинах. Пізніше стало відомо, що йдеться про генерал-лейтенанта Юрія Содоля.
Також народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що під час наступальних дій російських окупантів на Торецьк у Донецькій області генерал Юрій Содоль пив в Одесі. До своїх слів вона додала фото.
Згодом Президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.
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