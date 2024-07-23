Кротевич проти Содоля — судовий позов проти ДБР

Начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич. Фото: 24 канал

Начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич подав до суду скаргу на Державне бюро розслідувань. Це пов'язано з тим, що у відомстві не порушили справу щодо генерала Юрія Содоля.

Відповідну інформацію Кротевич поширив на своїй сторінці у Telegram у вівторок, 23 липня.

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Кротевич розповів, що ДБР не викликало його для дачі свідчень, хоча він і просив про це у своєму листі. Окрім того, за словами військового, йому телефонували і повідомляли, що "згори" прийшло розпорядження не давати ходу цій справі.

Кротевич також зазначив, що не зважаючи на те, що Содоля зняли з посади, його соратники залишились на своїх місцях. Вони тиснуть на інших військових, щоб ніхто нічого поганого про колишнього командувача не сказав.

Скаргу на ДБР начштабу "Азову" подав 4 липня. Її мають розглянути 19 серпня.

Повідомлення Богдана Кротевчиа. Фото: скриншот

Лист Кротевича. Фото: скриншот

Судовий позов проти ДБР. Фото: скриншот

Кротевич пояснює свої мотиви. Фото: скриншот

Кротевич критикує ДБР. Фото: скриншот

Критика на адресу генералів. Фото: скриншот

Завершення листа Кротевича. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що очільник штабу "Азов" Богдан Кротевич звернувся до ДБР. Він написав заяву, в якій звинуватив одного з українських генералів у військових злочинах. Пізніше стало відомо, що йдеться про генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Також народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що під час наступальних дій російських окупантів на Торецьк у Донецькій області генерал Юрій Содоль пив в Одесі. До своїх слів вона додала фото.

Згодом Президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.