Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Житомирской области мужчина совершил самоубийство после того, как застрелил своих жену и ребенка arrow

В Житомирской области мужчина совершил самоубийство после того, как застрелил своих жену и ребенка

2 мая 2024 20:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Житомирской области мужчина совершил самоубийство после того, как застрелил своих жену и ребенка
Следственные действия на месте убийства. Фото: Полиция Житомирской области / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В селе Полесское Коростенского района в Житомирской области полиция получила сообщение о найденных телах трех человек — 7-летней девочки, ее мать и отец. По версии следствия мужчина сначала убил свою семью, а затем совершил самоубийство.

Об этом сообщила полиция Житомирской области в Facebook в четверг, 2 мая.

Читайте также:

Материалы дела

По версии правоохранительных органов, мужчина сначала застрелил свою маленькую дочь, потом жену и только после этого совершил самоубийство.

"Муж должен был заступить на суточное дежурство, но на службу не явился и на звонки не отвечал. Навестив его по месту жительства, коллеги обнаружили семью мертвой и сообщили о трагедии в полицию", — рассказывают в полиции.

  • В Житомирской области мужчина совершил самоубийство после того, как застрелил своих жену и ребенка - фото 1
    Следственные действия на месте убийства. Фото: Полиция Житомирской области / Facebook
  • В Житомирской области мужчина совершил самоубийство после того, как застрелил своих жену и ребенка - фото 2
    Следственные действия на месте убийства. Фото: Полиция Житомирской области / Facebook
  • В Житомирской области мужчина совершил самоубийство после того, как застрелил своих жену и ребенка - фото 3
    Следственные действия на месте убийства. Фото: Полиция Житомирской области / Facebook
  • В Житомирской области мужчина совершил самоубийство после того, как застрелил своих жену и ребенка - фото 4
    Следственные действия на месте убийства. Фото: Полиция Житомирской области / Facebook
  • В Житомирской области мужчина совершил самоубийство после того, как застрелил своих жену и ребенка - фото 5
    Следственные действия на месте убийства. Фото: Полиция Житомирской области / Facebook
  • В Житомирской области мужчина совершил самоубийство после того, как застрелил своих жену и ребенка - фото 6
    Следственные действия на месте убийства. Фото: Полиция Житомирской области / Facebook
1/66

Трагедия произошла в частном доме, где раньше эта семья жила – никто не мог предположить, что все закончится столь жестоко.

Правоохранители возбудили уголовное производство по факту умышленного убийства, а также проводятся необходимые экспертизы для установления обстоятельств происшествия.

В Житомирской области мужчина совершил самоубийство после того, как застрелил своих жену и ребенка - фото 7
Сообщение Полиция Житомирской области. Фото: скриншот

Напомним ранее стало известно, что в Будапеште во время ссоры был убит украинец. Мужчина умер от ножевых ранений, убийца был задержан венгерской полицией.

Также мы рассказывали, что одессит заколол кухонным ножом знакомого за то, что тот не вернул ему телефон.

дети
убийство
полиция
Житомирская область
самоубийство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри