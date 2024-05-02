В Житомирской области мужчина совершил самоубийство после того, как застрелил своих жену и ребенка

Следственные действия на месте убийства. Фото: Полиция Житомирской области / Facebook

В селе Полесское Коростенского района в Житомирской области полиция получила сообщение о найденных телах трех человек — 7-летней девочки, ее мать и отец. По версии следствия мужчина сначала убил свою семью, а затем совершил самоубийство.

Об этом сообщила полиция Житомирской области в Facebook в четверг, 2 мая.

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По версии правоохранительных органов, мужчина сначала застрелил свою маленькую дочь, потом жену и только после этого совершил самоубийство.

"Муж должен был заступить на суточное дежурство, но на службу не явился и на звонки не отвечал. Навестив его по месту жительства, коллеги обнаружили семью мертвой и сообщили о трагедии в полицию", — рассказывают в полиции.

Следственные действия на месте убийства. Фото: Полиция Житомирской области / Facebook

Следственные действия на месте убийства. Фото: Полиция Житомирской области / Facebook

Следственные действия на месте убийства. Фото: Полиция Житомирской области / Facebook

Следственные действия на месте убийства. Фото: Полиция Житомирской области / Facebook

Следственные действия на месте убийства. Фото: Полиция Житомирской области / Facebook

Следственные действия на месте убийства. Фото: Полиция Житомирской области / Facebook 1/6 ​ 6

Трагедия произошла в частном доме, где раньше эта семья жила – никто не мог предположить, что все закончится столь жестоко.

Правоохранители возбудили уголовное производство по факту умышленного убийства, а также проводятся необходимые экспертизы для установления обстоятельств происшествия.

Сообщение Полиция Житомирской области. Фото: скриншот

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