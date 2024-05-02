На Житомирщині чоловік скоїв самогубство після того, як застрелив своїх дружину та дитину

Слідчі дії на місці вбивства. Фото: поліція Житомирської області / Facebook

В селі Поліське Коростенського району на Житомирщині поліція отримала повідомлення про знайдені тіла трьох людей — 7-річної дівчинки, її мати та батька. За версією слідства, чоловік спочатку вбив свою родину, а потім вчинив самогубство.

Про це повідомила поліція Житомирської області в Facebook у четвер, 2 травня.

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За версією правоохоронних органів, чоловік спочатку застрелив свою маленьку доньку, потім дружину і лише після цього вчинив самогубство.

"Чоловік повинен був заступити на добове чергування, але на службу не з’явився та на дзвінки не відповідав. Провідавши його за місцем проживання, колеги виявили родину мертвою і повідомили про трагедію до поліції", — розповідають у поліції.

Слідчі дії на місці вбивства. Фото: Поліція Житомирської області / Facebook

Слідчі дії на місці вбивства. Фото: Поліція Житомирської області / Facebook

Слідчі дії на місці вбивства. Фото: Поліція Житомирської області / Facebook

Слідчі дії на місці вбивства. Фото: Поліція Житомирської області / Facebook

Слідчі дії на місці вбивства. Фото: Поліція Житомирської області / Facebook

Слідчі дії на місці вбивства. Фото: Поліція Житомирської області / Facebook 1 / 6

Трагедія сталася в приватному будинку, де раніше ця сім’я жила — ніхто не міг передбачити, що все закінчиться настільки жорстоко.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства, а також проводяться необхідні експертизи для встановлення обставин події.

Допис полції Житомирської області. Фото: скриншот

Нагадаємо раніше стало відомо, що в Будапешті під час сварки було вбито українця. Чоловік помер від ножових поранень, вбивцю було затримано угорською поліцією.

Також ми розповідали, що одесит заколов кухонним ножем знайомого за те, що той не повернув йому телефон.