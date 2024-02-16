На Закарпатье задержали наркоторговцев с веществами на более полумиллиона гривен
На Закарпатье полиция разоблачила членов группировки, распространявшей наркотические вещества. Их задержали с партией метамфетамина на сумму более полумиллиона гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Закарпатской области в пятницу, 16 февраля.
В Закарпатье разоблачили наркоторговцев
Члены наркогруппировки занимались распространением в регионе психотропных веществ, в частности метамфетамина.
Оказалось, что организатором "бизнеса" стал 32-летний житель Ужгорода. Он привлек к схеме еще трех закарпатцев 27, 30 и 36 лет и распределил между ними задачи.
По его указаниям, участники нарабатывали клиентскую базу и поставляли наркотики в разные населенные пункты региона.
Сам мужчина лично контролировал поставки, расфасовку и сбыт "товара".
Полиции удалось задокументировать несколько фактов продаж веществ членами группировки и задержать организатора во время перевозки очередной партии наркотовара.
В его автомобиле правоохранители обнаружили и изъяли около 250 г метамфетамина — его цена более полумиллиона гривен.
Напомним, в Одессе задержан мужчина, которого подозревают в распространении запрещенных веществ. Мужчина пытался сбывать наркотики в Хаджибейском районе города.
Также мы писали, что на Волыни правоохранители перехватили дрон, который доставлял два пакета с наркотиками. После осмотра выяснилось, что внутри было 22,5 кг гашиша на 13 млн. гривен.
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