Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow На Закарпатье задержали наркоторговцев с веществами на более полумиллиона гривен arrow

На Закарпатье задержали наркоторговцев с веществами на более полумиллиона гривен

16 февраля 2024 12:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Закарпатье задержали наркоторговцев с веществами на более полумиллиона гривен
Один из членов группировки. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На Закарпатье полиция разоблачила членов группировки, распространявшей наркотические вещества. Их задержали с партией метамфетамина на сумму более полумиллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Закарпатской области в пятницу, 16 февраля.

В Закарпатье разоблачили наркоторговцев

Члены наркогруппировки занимались распространением в регионе психотропных веществ, в частности метамфетамина.

Оказалось, что организатором "бизнеса" стал 32-летний житель Ужгорода. Он привлек к схеме еще трех закарпатцев 27, 30 и 36 лет и распределил между ними задачи.

По его указаниям, участники нарабатывали клиентскую базу и поставляли наркотики в разные населенные пункты региона.

null
Полиция изъяла наркотики. Фото: Нацполиция

Сам мужчина лично контролировал поставки, расфасовку и сбыт "товара".

Полиции удалось задокументировать несколько фактов продаж веществ членами группировки и задержать организатора во время перевозки очередной партии наркотовара.

В его автомобиле правоохранители обнаружили и изъяли около 250 г метамфетамина — его цена более полумиллиона гривен.

Напомним, в Одессе задержан мужчина, которого подозревают в распространении запрещенных веществ. Мужчина пытался сбывать наркотики в Хаджибейском районе города.

Также мы писали, что на Волыни правоохранители перехватили дрон, который доставлял два пакета с наркотиками. После осмотра выяснилось, что внутри было 22,5 кг гашиша на 13 млн. гривен.

наркотики
полиция
наркоторговля
Закарпатье

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме