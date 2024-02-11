Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow На Волині прикордонники приземлили дрон із великою партією наркотиків на мільйони arrow

На Волині прикордонники приземлили дрон із великою партією наркотиків на мільйони

11 лютого 2024 13:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Волині прикордонники приземлили дрон із великою партією наркотиків на мільйони
Прикордонники вилучають наркотики. Фото: Держприкордонслужба
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На околиці прикордонного району Ковельщини, прикордонники разом із працівниками СБУ перехопили дрон, який перевозив два пакети з наркотиками. Після огляду з'ясувалося, що всередині було 22,5 кг гашишу на 13 млн гривень.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба у неділю, 11 лютого.

Читайте також:

Вилучення великої партії наркотиків

Правоохоронці ідентифікували трьох осіб, які причетні до незаконної дії та провели у них обшуки. У ході обшуків знайшли безпілотники, їх компоненти та інші докази.

Вилучення наркотиків
Вилучення наркотиків. Фото: ДПСУ

Жителям Волині оголосили про підозру у спробі контрабанди наркотиків високого ступеня небезпеки у значному розмірі. Для всіх трьох підозрюваних суд визначив запобіжний захід у формі арешту.

"Безпілотник та наркотичний засіб вилучено. Крім того, правоохоронці вилучили три автомобілі, які контрабандисти використали для вчинення незаконної угоди", — повідомили у Держприкордонслужбі.

Вилучення дрону
Прикордонники приземлили дрон. Фото: ДПСУ
Дрон
Вилучений дрон з наркотиками. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, раніше поліція викрила чоловіка, який, перебуваючи під вартою, організував постачання наркотичних речовин до київського СІЗО. Щомісячний оборот такої схеми складав 200 тис. гривень.

Також в Одеській області правоохоронці виявили та припинили діяльність незаконної лабораторії, що займалася виробництвом наркотичних засобів. Під час затримання злочинців було конфісковано великий обсяг наркотиків, а також матеріали, які використовуються для їх створення та пакування.

кордон
наркотики
Україна
наркоторгівля
прикордонники
Волинська область
дрони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі