На Волині прикордонники приземлили дрон із великою партією наркотиків на мільйони

Прикордонники вилучають наркотики. Фото: Держприкордонслужба

На околиці прикордонного району Ковельщини, прикордонники разом із працівниками СБУ перехопили дрон, який перевозив два пакети з наркотиками. Після огляду з'ясувалося, що всередині було 22,5 кг гашишу на 13 млн гривень.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба у неділю, 11 лютого.

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Вилучення великої партії наркотиків

Правоохоронці ідентифікували трьох осіб, які причетні до незаконної дії та провели у них обшуки. У ході обшуків знайшли безпілотники, їх компоненти та інші докази.

Вилучення наркотиків. Фото: ДПСУ

Жителям Волині оголосили про підозру у спробі контрабанди наркотиків високого ступеня небезпеки у значному розмірі. Для всіх трьох підозрюваних суд визначив запобіжний захід у формі арешту.

"Безпілотник та наркотичний засіб вилучено. Крім того, правоохоронці вилучили три автомобілі, які контрабандисти використали для вчинення незаконної угоди", — повідомили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники приземлили дрон. Фото: ДПСУ

Вилучений дрон з наркотиками. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, раніше поліція викрила чоловіка, який, перебуваючи під вартою, організував постачання наркотичних речовин до київського СІЗО. Щомісячний оборот такої схеми складав 200 тис. гривень.

Також в Одеській області правоохоронці виявили та припинили діяльність незаконної лабораторії, що займалася виробництвом наркотичних засобів. Під час затримання злочинців було конфісковано великий обсяг наркотиків, а також матеріали, які використовуються для їх створення та пакування.