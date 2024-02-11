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На Волыни пограничники приземлили дрон с крупной партией наркотиков на миллионы

11 февраля 2024 13:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На Волыни пограничники приземлили дрон с крупной партией наркотиков на миллионы
Пограничники изымают наркотики. Фото: Госпогранслужба
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На окраине приграничного района Ковельщины, пограничники вместе с работниками СБУ перехватили дрон, перевозивший два пакета с наркотиками. После осмотра выяснилось, что внутри находилось 22,5 кг гашиша на 13 млн гривен.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба в воскресенье, 11 февраля.

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Изъятие крупной партии наркотиков

Правоохранители идентифицировали трех личностей, которые причастны к незаконному действию и провели у них обыски. В ходе обысков нашли беспилотники, их компоненты и другие улики.

Изъятие наркотиков
Изъятие наркотиков. Фото: ГПСУ

Жителям Волыни объявили о подозрения в попытке контрабанды наркотиков высокой степени опасности в значительном размере. Для всех трех подозреваемых суд определил меру пресечения в форме ареста.

"Беспилотник и наркотическое средство изъяты. Кроме того, правоохранители изъяли три автомобиля, которые контрабандисты использовали для совершения незаконной сделки", — сообщили в Госпогранслужбе.

Изымание дрона
Пограничники приземили дрон. Фото: ГПСУ
Дрон
Изъятый дрон с наркотиками. Фото: ГПСУ

Напомним, ранее полиция  разоблачила мужчину, который, находясь под стражей, организовал поставки наркотических веществ в киевское СИЗО. Ежемесячный оборот такой схемы составлял 200 тыс. гривен.

Также в Одесской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили и прекратили деятельность незаконной лаборатории, занимавшейся производством наркотических средств. При задержании преступников был конфискован большой объем наркотиков, а также материалы, используемые для их создания и упаковки.

граница
наркотики
Украина
наркоторговля
пограничники
Волынская область
дроны

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