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На Закарпатті затримали наркоторговців з речовинами на понад пів мільйона гривень

16 лютого 2024 12:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Закарпатті затримали наркоторговців з речовинами на понад пів мільйона гривень
Один із членів угруповання. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На Закарпатті поліція викрила членів угруповання, яке розповсюджувало наркотичні речовини. Їх затримали з партією метамфетаміну на суму понад пів мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції Закарпатської області у п'ятницю, 16 лютого.

На Закарпатті викрили наркоторговців

Члени наркоугруповання займалися розповсюдженням у регіоні психотропних речовин, зокрема, метамфетаміну.

Виявилось, що організатором "бізнесу" став 32-річний мешканець Ужгорода. Він залучив до схеми ще трьох закарпатців віком 27, 30 та 36 років та розподілив між ними завдання.

За його вказівками, учасники напрацьовували клієнтську базу та постачали наркотики у різні населені пункти регіону.

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Поліція вилучила наркотики. Фото: Нацполіція

Сам чоловік особисто контролював поставки, фасування та збут "товару".

Поліції вдалося задокументувати кілька фактів продажу речовин членами угруповання та затримати організатора під час перевезення чергової партії наркотовару.

У його автомобілі правоохоронці виявили та вилучили близько 250 г метамфетаміну — його ціна понад пів мільйона гривень.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у розповсюджені заборонених речовин. Чоловік намагався збувати наркотики у Хаджибейському районі міста. 

Також ми писали, що на Волині правоохоронці перехопили дрон, який доставляв два пакети з наркотиками. Після огляду з'ясувалося, що всередині було 22,5 кг гашишу на 13 млн гривень.

наркотики
поліція
наркоторгівля
Закарпаття

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