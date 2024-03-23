Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow На Закарпатье задержали мужчину, который хотел переправить через границу двух украинцев arrow

На Закарпатье задержали мужчину, который хотел переправить через границу двух украинцев

23 марта 2024 21:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Закарпатье задержали мужчину, который хотел переправить через границу двух украинцев
Переправщик и правоохранитель. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На Закарпатье задержали мужчину, который помогал уклонистам пересечь границу. Фигуранту объявили подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница в Facebook в субботу, 23 марта.

Читайте также:

Незаконное пересечение границы

Известно, что правонарушителя взяли под стражу. Такое решение было принято 22 марта Ужгородским горрайонным судом в отношении фигуранта уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

"16 марта этого года оперативные сотрудники Чопского пограничного отряда задержали жителя Ужгородского района "на горячем". Он пытался перевести из Украины в Словакию двух харьковчан и одного черновчанина. К слову, переправщик уже не впервые попадал в поле зрения правоохранителей", — говорится в сообщении.

Мужчине объявили подозрение в совершении уголовного правонарушения. Решением суда ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в размере более 242 000 гривен.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

null
Пост Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница. Фото: скриншот

Напомним, пограничники остановили очередного уклониста, который собирался сбежать за границу. Мужчина заплатил за такую "услугу" 3 000 долларов своему интернет-другу.

Также в Одесской области разоблачили схему для уклонистов. Их "трудоустраивали" на пограничном предприятии, благодаря чему они имели право пересекать пункты пропуска без помех.

граница
Украина
пограничники
Закарпатье
подозрение
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

16 марта 2024

17:15Глава МВД Украины рассказал, что было целью оккупантов в Одессе