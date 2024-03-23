На Закарпатье задержали мужчину, который хотел переправить через границу двух украинцев

Переправщик и правоохранитель. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

На Закарпатье задержали мужчину, который помогал уклонистам пересечь границу. Фигуранту объявили подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница в Facebook в субботу, 23 марта.

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Незаконное пересечение границы

Известно, что правонарушителя взяли под стражу. Такое решение было принято 22 марта Ужгородским горрайонным судом в отношении фигуранта уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

"16 марта этого года оперативные сотрудники Чопского пограничного отряда задержали жителя Ужгородского района "на горячем". Он пытался перевести из Украины в Словакию двух харьковчан и одного черновчанина. К слову, переправщик уже не впервые попадал в поле зрения правоохранителей", — говорится в сообщении.

Мужчине объявили подозрение в совершении уголовного правонарушения. Решением суда ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в размере более 242 000 гривен.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Пост Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница. Фото: скриншот

Напомним, пограничники остановили очередного уклониста, который собирался сбежать за границу. Мужчина заплатил за такую "услугу" 3 000 долларов своему интернет-другу.

Также в Одесской области разоблачили схему для уклонистов. Их "трудоустраивали" на пограничном предприятии, благодаря чему они имели право пересекать пункты пропуска без помех.