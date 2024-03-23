На Закарпатті затримали чоловіка, який хотів переправити через кордон двох українців

Переправник та правоохоронець. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

На Закарпатті затримали чоловіка, який допомагав ухилянтам перетнути кордон. Фігуранту оголосили підозру.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Facebook у суботу, 23 березня.

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Незаконний перетин кордону

Відомо, що правопорушника взяли під варту. Таке рішення було прийнято 22 березня Ужгородським міськрайонним судом стосовно фігуранта кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

"16 березня цього року оперативні співробітники Чопського прикордонного загону затримали жителя Ужгородського району "на гарячому". Він намагався перевести з України до Словаччини двох харків'ян та одного чернівчанина. До слова, переправник уже не вперше потрапляв у поле зору правоохоронців", — йдеться у повідомленні.

Чоловіку оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Рішенням суду йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави в розмірі понад 242 000 гривень.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Допис Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Фото: скриншот

Нагадаємо, прикордонники зупинили чергового ухилянта, який збирався втекти за кордон. Чоловік заплатив за таку "послугу" 3000 доларів своєму інтернет-другу.

Також на Одещині викрили схему для ухилянтів. Їх "працевлаштовували" на прикордонному підприємстві, завдяки чому вони мали право перетинати пункти пропуску без перешкод.