На Закарпатті затримали чоловіка, який хотів переправити через кордон двох українців
На Закарпатті затримали чоловіка, який допомагав ухилянтам перетнути кордон. Фігуранту оголосили підозру.
Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Facebook у суботу, 23 березня.
Незаконний перетин кордону
Відомо, що правопорушника взяли під варту. Таке рішення було прийнято 22 березня Ужгородським міськрайонним судом стосовно фігуранта кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
"16 березня цього року оперативні співробітники Чопського прикордонного загону затримали жителя Ужгородського району "на гарячому". Він намагався перевести з України до Словаччини двох харків'ян та одного чернівчанина. До слова, переправник уже не вперше потрапляв у поле зору правоохоронців", — йдеться у повідомленні.
Чоловіку оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Рішенням суду йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави в розмірі понад 242 000 гривень.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, прикордонники зупинили чергового ухилянта, який збирався втекти за кордон. Чоловік заплатив за таку "послугу" 3000 доларів своєму інтернет-другу.
Також на Одещині викрили схему для ухилянтів. Їх "працевлаштовували" на прикордонному підприємстві, завдяки чому вони мали право перетинати пункти пропуску без перешкод.
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