На Закарпатье врач насиловал пациентов, пока они были под снотворным, — СМИ

Женщина в больнице. Иллюстративное фото: freepik

В Иршавской больнице Закарпатской области врач давал своим пациентам снотворное и насиловал их, пока они находились под действием препаратов. Он регулярно совершал такие действия и снимал все на камеру собственного телефона.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram в четверг, 7 марта.

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Журналист рассказал, что врач Иршавской больницы Ковач Юрий Степанович на рабочем месте давал своим пациентам препараты, от которых они либо теряли сознание, либо не могли понять, что происходит вокруг. В таком состоянии он насиловал их и все снимал на камеру своего телефона.

"Во время процессуальных действий у него нашли несколько сотен интимных фото и видео пациентов. Также если жертва сексуальных утех этого больного подонка звонила ему по телефону, то у него на заставке появлялось фото жертвы интимного характера, которую он делал раньше", — говорится в сообщении Глаголы.

Отмечается, что медика "застукал" во время одного из таких поступков коллеги. Полиция уже сообщила медику о подозрении. Ему грозит лишение свободы до семи лет.

Скриншот сообщения Виталия Глаголы

Напомним, недавно в центре Варшавы изнасиловали 20-летнюю украинку. Злоумышленник поиздевался над женщиной и оставил ее на лестнице перед домом. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Также в Киеве на 12 лет осужден мужчина. Он обвиняется в изнасиловании своей 12-летней падчерицы.