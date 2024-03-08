Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow На Закарпатті лікар ґвалтував пацієнтів, поки вони були під снодійним, — ЗМІ arrow

На Закарпатті лікар ґвалтував пацієнтів, поки вони були під снодійним, — ЗМІ

8 березня 2024 09:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Закарпатті лікар ґвалтував пацієнтів, поки вони були під снодійним, — ЗМІ
Жінка в лікарні. Ілюстративне фото: freepik
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Іршавській лікарні Закарпатської області лікар давав своїм пацієнтам снодійне та ґвалтував їх, поки вони були під дією препаратів. Він регулярно робив такі дії і фільмував все на камеру власного телефону.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram в четвер, 7 березня.

Читайте також:

Лікар ґвалтував своїх пацієнтів під дією снодійного

Журналіст розповів, що лікар Іршавської лікарні Ковач Юрій Степанович на робочому місці надавав своїм пацієнтам препарати, від яких вони або втрачали свідомість, або не могли зрозуміти, що відбувається навкруги. У такому стані він ґвалтував їх та знімав все на камеру свого телефона. 

"Під час процесуальних дій у нього знайшли декілька сотень інтимних фото та відео пацієнтів. Також якщо жертва сексуальних втіх цього хворого покидька телефонувала йому, то в нього на заставці з'являлося фото жертви інтимного характеру, яку він робив раніше", — йдеться у повідомленні Глаголи.  

Зазначається, що медика "застукав" під час одного із таких вчинків колега. Поліція вже повідомила медику про підозру. Йому загрожує позбавлення волі до семи років.

null
Скриншот допису Віталія Глаголи

Нагадаємо, нещодавно у центрі Варшави зґвалтували 20-річну українку. Зловмисник познущався з жінки та залишив її на сходах перед будинком. Постраждалу доставили до лікарні у важкому стані. 

Також у Києві на 12 років засуджено чоловіка. Він звинувачується у зґвалтуванні своєї 12-річної падчерки.

згвалтування
поліція
Закарпаття
лікарі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня