На Закарпатті лікар ґвалтував пацієнтів, поки вони були під снодійним, — ЗМІ

Жінка в лікарні. Ілюстративне фото: freepik

В Іршавській лікарні Закарпатської області лікар давав своїм пацієнтам снодійне та ґвалтував їх, поки вони були під дією препаратів. Він регулярно робив такі дії і фільмував все на камеру власного телефону.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram в четвер, 7 березня.

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Журналіст розповів, що лікар Іршавської лікарні Ковач Юрій Степанович на робочому місці надавав своїм пацієнтам препарати, від яких вони або втрачали свідомість, або не могли зрозуміти, що відбувається навкруги. У такому стані він ґвалтував їх та знімав все на камеру свого телефона.

"Під час процесуальних дій у нього знайшли декілька сотень інтимних фото та відео пацієнтів. Також якщо жертва сексуальних втіх цього хворого покидька телефонувала йому, то в нього на заставці з'являлося фото жертви інтимного характеру, яку він робив раніше", — йдеться у повідомленні Глаголи.

Зазначається, що медика "застукав" під час одного із таких вчинків колега. Поліція вже повідомила медику про підозру. Йому загрожує позбавлення волі до семи років.

Скриншот допису Віталія Глаголи

Нагадаємо, нещодавно у центрі Варшави зґвалтували 20-річну українку. Зловмисник познущався з жінки та залишив її на сходах перед будинком. Постраждалу доставили до лікарні у важкому стані.

Також у Києві на 12 років засуджено чоловіка. Він звинувачується у зґвалтуванні своєї 12-річної падчерки.