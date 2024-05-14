На Закарпатье гости на свадьбе поссорились с женихом и пошли пешком в Словакию

Задержанные иностранцы. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница / Facebook

Военнослужащие Чопского отряда задержали трех граждан Чехии, пытавшихся незаконно пересечь украинско-словацкую границу. Правонарушителей доставили в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница в Facebook во вторник, 14 мая.

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По данным правоохранителей, трое мужчин были замечены, когда направлялись в направлении границы со Словакией по путям. У них при себе были паспорта Чехии.

Как выяснилось, иностранцы прибыли на территорию Украины, чтобы принять участие в свадьбе знакомой и остановились в отеле у границы. Однако после свадебной церемонии у них возник конфликт с мужчиной пригласившей женщины и с администрацией гостиницы. Их попросили покинуть заведение, и тогда они решили возвратиться домой.

"Поскольку ни один из них на тот момент уже не имел при себе денег, они приняли решение идти в направлении Словакии пешком и вне пунктов пропуска. Иностранцы составили маршрут движения, ориентируясь по онлайн картам. Чтобы не заблудиться, они пошли вдоль железнодорожных путей. Когда мужчины зашли на территорию пункта пропуска, их остановил пограничный наряд", – рассказали в ГНСУ.

Напомним, что в Харьковской области разоблачили дельца, который помогал уклонистам уехать за границу. Для этого он оформлял для мужчин призывного возраста медицинскую документацию за 11 тысяч долларов США.

Кстати, украинские пограничники ежедневно не выпускают за пределы государства около 120-150 граждан. Причиной этого, в частности, отсутствие соответствующих документов для пересечения границы.