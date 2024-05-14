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На Закарпатті гості на весіллі посварилися з нареченим і пішли пішки до Словаччини

14 травня 2024 18:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Закарпатті гості на весіллі посварилися з нареченим і пішли пішки до Словаччини
Затримані іноземці. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Військовослужбовці Чопського загону затримали трьох громадян Чехії, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон. Правопорушників доставили у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Facebook у вівторок, 14 травня. 

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За даними правоохоронців, троє чоловіків були помічені, коли прямували в напрямку кордону зі Словаччиною по коліях. У них були при собі паспорти Чехії.

Як з'ясувалося, іноземці прибули на територію України, щоб взяти участь у весіллі знайомої та зупинилися у готелі поблизу кордону. Однак після весільної церемонії у них виник конфлікт з чоловіком жінки, яка їх запросила, та з адміністрацією готелю. Їх попросили залишити заклад, і тоді вони вирішили повернутися додому.

"Оскільки жоден з них на той момент уже не мав при собі грошей, вони прийняли рішення йти у напрямку Словаччини пішки та поза пунктами пропуску. Іноземці склали маршрут руху, орієнтуючись за онлайн картами. Аби не заблукати, вони пішли вздовж залізничних колій. Коли чоловіки зайшли на територію пункту пропуску, їх зупинив прикордонний наряд", — розповіли у ДПСУ.

Нагадаємо, що на Харківщині викрили ділка, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон. Для цього він оформлював для чоловіків призовного віку медичну документацію за 11 тисяч доларів США.

До слова, українські прикордонники щоденно не випускають за межі держави близько 120-150 громадян. Причиною цього, зокрема, є відсутність відповідних документів для перетину кордону.

кордон
Чехія
весілля
Словаччина
прикордонники

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