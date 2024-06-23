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На Закарпатье мужчина занялся интимом с женщиной возле ТЦК, а затем убил ее

23 июня 2024 19:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Закарпатье мужчина убил свою знакомую после интима
Судебное заседание. Иллюстративное фото: sudreporter.org
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Закарпатской области мужчина занялся интимом с женщиной около здания военкомата. После этого он убил ее.

Об этом говорится в приговоре Береговского районного суда Закарпатской области, передает "ТСН".

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Жуткое событие на Закарпатье

Инцидент произошел в ночь на 15 октября 2023 года в городе Берегово Закарпатской области. Ночью мужчина встретил свою знакомую, с которой он занялся интимом у дома. После полуночи пара поругалась, тогда подозреваемый разбил стеклянную бутылку и нанес женщине удар в область шеи. После этого мужчина скрылся, а потерпевшая погибла на месте.

Злоумышленник признал вину на суде.

"Он отвел ее позади военкомата и вступил с ней в половые отношения, после чего между ними возникла ссора, в ходе которой он разбил бутылку из-под пива о столб и нанес женщине один удар осколком от бутылки в район горла. После нанесения данного удара потерпевшей он пытался ей помочь, а именно снял с себя футболку и прижал к месту, где был порез, чтобы остановить кровотечение, однако через несколько минут увидел, что потерпевшая не двигается, поэтому оставил ее там, а сам выбросил майку в мусорку, остатки от бутылки выбросил во двор домохозяйства, после чего пошел к фонтану на центральной площади города Берегово, где помыл руки, а дальше вернулся снова к друзьям, которые ожидали его в парке", — говорится в показаниях мужчины. 

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Показания мужчины. Фото: скриншот

Друг мужчины рассказал, что ночью он встретился с подсудимым. Когда подозреваемый шел вблизи военкомата, он обнаружил тело женщины.

Суд признал жителя Закарпатья виновным по ст. 115 ч. 1 УК Украины и приговорил к десяти годам лишения свободы.

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Приговор суда. Фото: скриншот

Напомним, в Кривом Роге мать убила свою малолетнюю дочь, а после убийства залила ее тело бетоном. Об "исчезновении" ребенка женщина проинформировала правоохранителей сама.

Также в Никополе жестоко убили сотрудника ТЦК. Мужчина вмешался в драку, которую увидел из окна своей квартиры, в результате чего стал жертвой сам.

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Закарпатье
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