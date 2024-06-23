На Закарпатье мужчина убил свою знакомую после интима

На Закарпатье мужчина занялся интимом с женщиной возле ТЦК, а затем убил ее
В Закарпатской области мужчина занялся интимом с женщиной около здания военкомата. После этого он убил ее.
Об этом говорится в приговоре Береговского районного суда Закарпатской области, передает "ТСН".
Жуткое событие на Закарпатье
Инцидент произошел в ночь на 15 октября 2023 года в городе Берегово Закарпатской области. Ночью мужчина встретил свою знакомую, с которой он занялся интимом у дома. После полуночи пара поругалась, тогда подозреваемый разбил стеклянную бутылку и нанес женщине удар в область шеи. После этого мужчина скрылся, а потерпевшая погибла на месте.
Злоумышленник признал вину на суде.
"Он отвел ее позади военкомата и вступил с ней в половые отношения, после чего между ними возникла ссора, в ходе которой он разбил бутылку из-под пива о столб и нанес женщине один удар осколком от бутылки в район горла. После нанесения данного удара потерпевшей он пытался ей помочь, а именно снял с себя футболку и прижал к месту, где был порез, чтобы остановить кровотечение, однако через несколько минут увидел, что потерпевшая не двигается, поэтому оставил ее там, а сам выбросил майку в мусорку, остатки от бутылки выбросил во двор домохозяйства, после чего пошел к фонтану на центральной площади города Берегово, где помыл руки, а дальше вернулся снова к друзьям, которые ожидали его в парке", — говорится в показаниях мужчины.
Друг мужчины рассказал, что ночью он встретился с подсудимым. Когда подозреваемый шел вблизи военкомата, он обнаружил тело женщины.
Суд признал жителя Закарпатья виновным по ст. 115 ч. 1 УК Украины и приговорил к десяти годам лишения свободы.
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