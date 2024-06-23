На Закарпатті чоловік вбив свою знайому після інтиму

Судове засідання. Ілюстративне фото: sudreporter.org

У Закарпатській області чоловік зайнявся інтимом з жінкою біля будівлі військкомату. Після цього він вбив її.

Про це йдеться у вироку Берегівського районного суду Закарпатської області, передає "ТСН".

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Інцидент стався у ніч проти 15 жовтня 2023 року в місті Берегово Закарпатської області. Вночі чоловік зустрів свою знайому, з якою він зайнявся інтимом біля будинку. Після півночі пара посварилась, тоді підозрюваний розбив скляну пляшку та завдав жінці удару в область шиї. Після цього чоловік втік, а потерпіла загинула на місці.

Зловмисник визнав провину на суді.

"Він відвів її позаду військкомату та вступив з нею у статеві зносини, після чого між ними виникла суперечка, під час якої він розбив пляшку з-під пива об стовп та завдав жінці удару уламком від пляшки в район горла. Після нанесення цього удару потерпілій, він намагався їй допомогти, а саме зняв з себе футболку та притиснув до місця, де був поріз, щоб зупинити кровотечу, однак через декілька хвилин побачив, що потерпіла не рухається, тому залишив її там, а сам викинув майку в смітник, залишки від пляшки викинув у двір домогосподарства, після чого пішов до фонтану на центральній площі міста Берегове, де вмив руки, а далі повернувся знову до друзів, які очікували його в парку", — йдеться у свідченні чоловіка.

Свідчення чоловіка. Фото: скриншот

Друг чоловіка розповів, що вночі він зустрівся з підсудним. Коли підозрюваний йшов поблизу військкомату, він виявив тіло жінки.

Суд визнав жителя Закарпаття винним за ст. 115 ч. 1 КК України та засудив до десяти років позбавлення волі.

Ухвала суду. Фото: скриншот

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