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На въезде в Донецкую область военные обновили стелу — фото от Генштаба

29 марта 2024 15:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На въезде в Донецкую область военные обновили стелу — фото от Генштаба
Флаги на въезде в Донецкую область. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На въезде в Донецкую область возле стелы развеваются особые флаги. Военнослужащие установили там знамя подразделений, защищающих восток Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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На въезде в Донецкую область обновили стелу

"Они очень ценны, потому что на них — особые слова, цвета и знаки. Флаги тех бригад, батальонов и подразделений Сил обороны, которые героически защищают Донетчину от российского оккупанта и дают достойный отпор кровожадным врагам, установлены на металлических шестах", — написали в Генштабе, говоря о новых флагах.

Соответствующую инициативу реализовали бойцы одного из подразделений. Они восстановили фундамент возле стелы, очистили место от мусора, приварили и покрасили металлические шесты для флагов.

В конце концов, у самой стелы тоже есть украинский мотив, а именно мозаичная вышиванка и присущие только Донецкому региону детали.

В частности, Герб выполнен на золотом поле на черной изогнутой основе синяя пальма, а на щите — золотая стилизованная корона из каштановых листьев, которую обрамляет венок из зеленых дубовых веток, перевитый пурпурной лентой с девизом: "Возможность доказана на деле".

"Когда-то еще в 1896 году кузнец Алексей Мерцалов изготовил пальму из железнодорожного рельса. "Пальма Мерцалова" указывает на экономический потенциал края, который связан с углем и т.д. А желтый цвет олицетворяет жаркий степной климат", — говорится в сообщении.

Что касается букв, которые на стеле, тоже не простые. Надписи и сине-желтые ленты — это и личные автографы бойцов и даже послания агрессору.

Новые флаги на въезде в Донецкую область
Флаги на въезде в Донецкую область. Фото: Генштаб
Новые флаги на въезде в Донецкую область
Стела на въезде в Донецкую область. Фото: Генштаб
Новые флаги на въезде в Донецкую область
Флаги на въезде в Донецкую область. Фото: Генштаб
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Скриншот сообщения

Напомним, недавно участники партизанского движения "Желтая Лента" подняли украинский флаг во временно оккупированной Макеевке Донецкой области.

В конце концов, из-за боевых действий в регионе продолжается эвакуация, Ровенская и Волынская области заявили о готовности предоставить убежище эвакуированным жителям Донбасса. В то же время некоторые эвакуированные жители хотят вернуться домой с детьми.

война
флаг
Донецкая область
Донецк
война в Украине

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