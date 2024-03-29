На в'їзді на Донеччину військові оновили стелу — фото від Генштабу

Стяги на в'їзді на Донеччину. Фото: Генштаб

На в'їзді в Донецьку область біля стели замайоріли особливі стяги. Військовослужбовці встановили там прапори підрозділів, що боронять схід України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Вони дуже цінні, бо на них — особливі слова, кольори й знаки. Прапори тих бригад, батальйонів і підрозділів Сил оборони, які героїчно боронять Донеччину від російського окупанта і дають гідну відсіч кровожерливим ворогам, встановлені на металевих жердинах", — кажуть у Генштабі, говорячи про нові стяги.

Зазначається, що відповідну ініціативу реалізували бійці одного з підрозділів. Вони відновили фундамент біля стели, очистили місце від сміття, приварили та пофарбували металеві жердини для прапорів.

Зрештою, сама стела теж має український мотив, а саме мозаїчну вишиванку і притаманні тільки Донецькому регіону деталі.

Зокрема, Герб виконаний у золотому полі на чорній вигнутій основі синя пальма, а на щиті — золота стилізована корона з каштанових листків, яка обрамовує вінок з зелених дубових гілок, перевитий пурпуровою стрічкою з девізом: "Можливість доведена на ділі".

"Колись ще у 1896 році коваль Олексій Мерцалов виготовив пальму із залізничної рейки. "Пальма Мерцалова" вказує на економічний потенціал краю, який повʼязаний з вугіллям, тощо. А жовтий колір уособлює жаркий степовий клімат", — йдеться у повідомленні.

Що стосується літер, які на стелі, теж не прості. Надписи та синьо-жовті стрічки — це і особисті автографи бійців і навіть послання агресору.

Стяги на в'їзді на Донеччину. Фото: Генштаб

Стела на в'їзді на Донеччину. Фото: Генштаб

Стяги на в'їзді на Донеччину. Фото: Генштаб

Скриншот допису

Нагадаємо, нещодавно учасники партизанського руху "Жовта Стрічка" підняли український прапор в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області.

Зрештою, через бойові дії у регіоні триває евакуація, Рівненська та Волинська області заявили про готовність надати прихисток евакуйованим мешканцям Донеччини. Водночас, деякі евакуйовані мешканці хочуть повернутися назад додому з дітьми.