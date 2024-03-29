На в'їзді на Донеччину військові оновили стелу — фото від Генштабу
На в'їзді в Донецьку область біля стели замайоріли особливі стяги. Військовослужбовці встановили там прапори підрозділів, що боронять схід України.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
На в'їзді на Донеччину оновили стелу
"Вони дуже цінні, бо на них — особливі слова, кольори й знаки. Прапори тих бригад, батальйонів і підрозділів Сил оборони, які героїчно боронять Донеччину від російського окупанта і дають гідну відсіч кровожерливим ворогам, встановлені на металевих жердинах", — кажуть у Генштабі, говорячи про нові стяги.
Зазначається, що відповідну ініціативу реалізували бійці одного з підрозділів. Вони відновили фундамент біля стели, очистили місце від сміття, приварили та пофарбували металеві жердини для прапорів.
Зрештою, сама стела теж має український мотив, а саме мозаїчну вишиванку і притаманні тільки Донецькому регіону деталі.
Зокрема, Герб виконаний у золотому полі на чорній вигнутій основі синя пальма, а на щиті — золота стилізована корона з каштанових листків, яка обрамовує вінок з зелених дубових гілок, перевитий пурпуровою стрічкою з девізом: "Можливість доведена на ділі".
"Колись ще у 1896 році коваль Олексій Мерцалов виготовив пальму із залізничної рейки. "Пальма Мерцалова" вказує на економічний потенціал краю, який повʼязаний з вугіллям, тощо. А жовтий колір уособлює жаркий степовий клімат", — йдеться у повідомленні.
Що стосується літер, які на стелі, теж не прості. Надписи та синьо-жовті стрічки — це і особисті автографи бійців і навіть послання агресору.
Нагадаємо, нещодавно учасники партизанського руху "Жовта Стрічка" підняли український прапор в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області.
Зрештою, через бойові дії у регіоні триває евакуація, Рівненська та Волинська області заявили про готовність надати прихисток евакуйованим мешканцям Донеччини. Водночас, деякі евакуйовані мешканці хочуть повернутися назад додому з дітьми.
Читайте Новини.LIVE!