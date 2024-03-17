Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В окупованій Макіївці на Донеччині підняли український прапор arrow

В окупованій Макіївці на Донеччині підняли український прапор

17 березня 2024 21:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В окупованій Макіївці на Донеччині підняли український прапор
Прапор України в Макіївці. Фото: Жовта Стрічка
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Учасники партизанського руху "Жовта Стрічка" у неділю, 17 березня, підняли український прапор в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Його встановили замість російського триколора, який партизани спалили.

Про це "Жовта Стрічка" повідомила в Telegram.

Читайте також:

У Макіївці замайорів прапор України

Учасники руху розповіли, що понад місяць тому підняли прапор України в Макіївці. Однак тоді окупанти це побачили та вивісили замість нього свій триколор — він пробув там недовго.

"Активісти руху "Жовта Стрічка" підготували новий прапор, який сьогодні майорить біля мікрорайону "Сонячний", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що український стяг височіє над дорогою, якою щодня проїжджають тисячі окупантів.

null
Прапор України в Макіївці. Фото: Жовта Стрічка

Партизани наголосили, що жодні фейкові вибори та псевдореферендуми рашистів не змінять того, що Донецьк, Макіївка, Горлівка, Єнакієве — це все Україна!

null
Скриншот допису "Жовтої Стрічки"

Нагадаємо, учасники партизанського руху "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки до тимчасово окупованого Сімферополя в Криму. 

Також ми писали, що партизани знайшли російську військову техніку в Джанкойському районі Криму. Ворог планує транспортувати її на передову.

Донецька область
партизани
окупація
війна в Україні
прапор України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста