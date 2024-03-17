В окупованій Макіївці на Донеччині підняли український прапор
Учасники партизанського руху "Жовта Стрічка" у неділю, 17 березня, підняли український прапор в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Його встановили замість російського триколора, який партизани спалили.
Про це "Жовта Стрічка" повідомила в Telegram.
У Макіївці замайорів прапор України
Учасники руху розповіли, що понад місяць тому підняли прапор України в Макіївці. Однак тоді окупанти це побачили та вивісили замість нього свій триколор — він пробув там недовго.
"Активісти руху "Жовта Стрічка" підготували новий прапор, який сьогодні майорить біля мікрорайону "Сонячний", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що український стяг височіє над дорогою, якою щодня проїжджають тисячі окупантів.
Партизани наголосили, що жодні фейкові вибори та псевдореферендуми рашистів не змінять того, що Донецьк, Макіївка, Горлівка, Єнакієве — це все Україна!
Нагадаємо, учасники партизанського руху "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки до тимчасово окупованого Сімферополя в Криму.
Також ми писали, що партизани знайшли російську військову техніку в Джанкойському районі Криму. Ворог планує транспортувати її на передову.
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