В окупованій Макіївці на Донеччині підняли український прапор

Прапор України в Макіївці. Фото: Жовта Стрічка

Учасники партизанського руху "Жовта Стрічка" у неділю, 17 березня, підняли український прапор в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Його встановили замість російського триколора, який партизани спалили.

Про це "Жовта Стрічка" повідомила в Telegram.

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Учасники руху розповіли, що понад місяць тому підняли прапор України в Макіївці. Однак тоді окупанти це побачили та вивісили замість нього свій триколор — він пробув там недовго.

"Активісти руху "Жовта Стрічка" підготували новий прапор, який сьогодні майорить біля мікрорайону "Сонячний", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що український стяг височіє над дорогою, якою щодня проїжджають тисячі окупантів.

Прапор України в Макіївці. Фото: Жовта Стрічка

Партизани наголосили, що жодні фейкові вибори та псевдореферендуми рашистів не змінять того, що Донецьк, Макіївка, Горлівка, Єнакієве — це все Україна!

Скриншот допису "Жовтої Стрічки"

Нагадаємо, учасники партизанського руху "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки до тимчасово окупованого Сімферополя в Криму.

Також ми писали, що партизани знайшли російську військову техніку в Джанкойському районі Криму. Ворог планує транспортувати її на передову.