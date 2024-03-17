В оккупированной Макеевке на Донетчине подняли украинский флаг

Флаг Украины в Макеевке. Фото: Желтая Лента

Участники партизанского движения "Жовта Стрічка" в воскресенье, 17 марта, подняли украинский флаг во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. Его установили вместо российского триколора, который партизаны сожгли.

Об этом Жовта Стрічка сообщила в Telegram.

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Участники движения рассказали, что больше месяца назад подняли флаг Украины в Макеевке. Однако тогда оккупанты это увидели и вывесили вместо него свой триколор — он пробыл там недолго.

"Активисты движения "Жовта Стрічка" подготовили новый флаг, который сегодня развевается возле микрорайона "Солнечный", — говорится в сообщении.

Известно, что украинский флаг возвышается над дорогой, по которой каждый день проезжают тысячи оккупантов.

Флаг Украины в Макеевке. Фото: Жовта Стрічка

Партизаны подчеркнули, что никакие фейковые выборы и псевдореферендумы рашистов не изменят, что Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево — это все Украина!

Скриншот поста Жовтої Стрічки

Напомним, участники партизанского движения "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники во временно оккупированный Симферополь в Крыму.

Также мы писали, что партизаны обнаружили российскую военную технику в Джанкойском районе Крыма. Враг планирует транспортировать ее на передовую.