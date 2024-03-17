Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В оккупированной Макеевке на Донетчине подняли украинский флаг arrow

В оккупированной Макеевке на Донетчине подняли украинский флаг

17 марта 2024 21:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В оккупированной Макеевке на Донетчине подняли украинский флаг
Флаг Украины в Макеевке. Фото: Желтая Лента
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Участники партизанского движения "Жовта Стрічка" в воскресенье, 17 марта, подняли украинский флаг во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. Его установили вместо российского триколора, который партизаны сожгли.

Об этом Жовта Стрічка сообщила в Telegram.

Читайте также:

В Макеевке маячит флаг Украины

Участники движения рассказали, что больше месяца назад подняли флаг Украины в Макеевке. Однако тогда оккупанты это увидели и вывесили вместо него свой триколор — он пробыл там недолго.

"Активисты движения "Жовта Стрічка" подготовили новый флаг, который сегодня развевается возле микрорайона "Солнечный", — говорится в сообщении.

Известно, что украинский флаг возвышается над дорогой, по которой каждый день проезжают тысячи оккупантов.

null
Флаг Украины в Макеевке. Фото: Жовта Стрічка

Партизаны подчеркнули, что никакие фейковые выборы и псевдореферендумы рашистов не изменят, что Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево — это все Украина!

null
Скриншот поста Жовтої Стрічки 

Напомним, участники партизанского движения "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники во временно оккупированный Симферополь в Крыму.

Также мы писали, что партизаны обнаружили российскую военную технику в Джанкойском районе Крыма. Враг планирует транспортировать ее на передовую.

Донецкая область
партизаны
оккупация
война в Украине
флаг Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста