Чиновник разворовывал средства на ремонте оборонных сооружений в Волынской области — ДБР

Ремонт оборонного объекта. Фото: ГБР

В Волынской области начальник квартирно-эксплуатационного отдела вместе с подрядчиком обокрали бюджет одного из городов на два миллиона гривен. Они наживались на ремонте оборонных объектов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований в четверг, 20 мая.

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В Госбюро расследований рассказывают, что в 2023 году госучреждение заключило несколько договоров с частным предприятием на сумму около 10 миллионов гривен.

"Осенью прошлого года квартирно-эксплуатационный отдел заключил четыре договора с частным предприятием на ремонт помещений, которые используются для нужд одного из вооруженных формирований региона. На эти работы была выделена субвенция почти на 10 миллионов гривен", — говорится в сообщении.

Сооружение, которое должны были отремонтировать фигуранты дела. Фото: ГБР

Однако на самом деле некоторые работы не выполнялись, завышалась стоимость материалов. То есть сообщники вносили ложные данные в акты выполненных работ. Чиновник подписывал эти акты, а средства перечислялись на счет предприятия.

"Из-за таких махинации местному бюджету был нанесен ущерб более чем на 2,2 миллиона гривен", — отметили в ГБР.

Правоохранители отмечают, что должностному лицу сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе, а руководителя предприятия подозревают в служебном подлоге и присвоении имущества.

Мужчинам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее о подозрении было сообщено заместителю начальника Департамента транспортной инфраструктуры КГГА из-за требования взяток у киевских автоперевозчиков. Подозрение также получил частный предприниматель, способствовавший организации коррупционной схемы.

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