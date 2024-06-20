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На Волыни чиновник наживался на ремонте оборонных объектов — сумма ущерба поражает

20 июня 2024 12:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Чиновник разворовывал средства на ремонте оборонных сооружений в Волынской области — ДБР
Ремонт оборонного объекта. Фото: ГБР
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В Волынской области начальник квартирно-эксплуатационного отдела вместе с подрядчиком обокрали бюджет одного из городов на два миллиона гривен. Они наживались на ремонте оборонных объектов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований в четверг, 20 мая.

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В Госбюро расследований рассказывают, что в 2023 году госучреждение заключило несколько договоров с частным предприятием на сумму около 10 миллионов гривен.

"Осенью прошлого года квартирно-эксплуатационный отдел заключил четыре договора с частным предприятием на ремонт помещений, которые используются для нужд одного из вооруженных формирований региона. На эти работы была выделена субвенция почти на 10 миллионов гривен", — говорится в сообщении.

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Сооружение, которое должны были отремонтировать фигуранты дела. Фото: ГБР

Однако на самом деле некоторые работы не выполнялись, завышалась стоимость материалов. То есть сообщники вносили ложные данные в акты выполненных работ. Чиновник подписывал эти акты, а средства перечислялись на счет предприятия.

"Из-за таких махинации местному бюджету был нанесен ущерб более чем на 2,2 миллиона гривен", — отметили в ГБР.

Правоохранители отмечают, что должностному лицу сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе, а руководителя предприятия подозревают в служебном подлоге и присвоении имущества.

Мужчинам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее о подозрении было сообщено заместителю начальника Департамента транспортной инфраструктуры КГГА из-за требования взяток у киевских автоперевозчиков. Подозрение также получил частный предприниматель, способствовавший организации коррупционной схемы.

Также мы писали, что будут судить чиновников Карпатского Национального парка. Они присваивали средства, которые туристы платили за восхождение на Говерлу.

 

ремонт
ГБР
коррупция
преступление
должность
Волынь

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