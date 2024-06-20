Посадовець розкрадав кошти на ремонті оборонних споруд у Волинській області — ДБР

Ремонт оборонного об'єкта. Фото: ДБР

У Волинській області начальник квартирно-експлуатаційного відділу разом з підрядником обікрав бюджет одного з міст на два мільйони гривень. Вони наживалися на ремонті оборонних об’єктів.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань у четвер, 20 травня.

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У Держбюро розслідувань розповідають, що у 2023 році держустанова уклала кілька договорів з приватним підприємством на суму майже 10 мільйонів гривень.

"Восени минулого року квартирно-експлуатаційний відділ уклав чотири договори з приватним підприємством на ремонт приміщень, що використовуються для потреб одного зі збройних формувань регіону. На ці роботи було виділено субвенцію на майже 10 мільйонів гривень", – йдеться у повідомленні.

Споруда, яку мали відремонтувати фігуранти справи. Фото: ДБР

Проте насправді деякі роботи не виконувалися, завищувалася вартість матеріалів. Тобто спільники вносили неправдиві дані до актів виконаних робіт. Посадовець підписував ці акти, а кошти перераховували на рахунок підприємства.

"Через такі махінації місцевому бюджету було завдано збитків на понад 2,2 мільйона гривень", — зазначили у ДБР.

Правоохоронці зазначають, що посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, а керівника підприємства підозрюють у службовому підробленні та привласненні майна.

Чоловікам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше про підозру було повідомлено заступнику начальника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у вимаганні хабарів у київських автоперевізників. Підозру також отримав приватний підприємець, який сприяв організуванню корупційної схеми.

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