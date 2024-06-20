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На Волині посадовець наживався на ремонті оборонних об’єктів — сума збитків вражає

20 червня 2024 12:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Посадовець розкрадав кошти на ремонті оборонних споруд у Волинській області — ДБР
Ремонт оборонного об'єкта. Фото: ДБР
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У Волинській області начальник квартирно-експлуатаційного відділу разом з підрядником обікрав бюджет одного з міст на два мільйони гривень. Вони наживалися на ремонті оборонних об’єктів.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань у четвер, 20 травня.

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У Держбюро розслідувань розповідають, що у 2023 році держустанова уклала кілька договорів з приватним підприємством на суму майже 10 мільйонів гривень.

"Восени минулого року квартирно-експлуатаційний відділ уклав чотири договори з приватним підприємством на ремонт приміщень, що використовуються для потреб одного зі збройних формувань регіону. На ці роботи було виділено субвенцію на майже 10 мільйонів гривень", – йдеться у повідомленні.

Розкрадання на Волині
Споруда, яку мали відремонтувати фігуранти справи. Фото: ДБР

Проте насправді деякі роботи не виконувалися, завищувалася вартість матеріалів. Тобто спільники вносили неправдиві дані до актів виконаних робіт. Посадовець підписував ці акти, а кошти перераховували на рахунок підприємства. 

"Через такі махінації місцевому бюджету було завдано збитків на понад 2,2 мільйона гривень", — зазначили у ДБР.

Правоохоронці зазначають, що посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, а керівника підприємства підозрюють у службовому підробленні та привласненні майна.

Чоловікам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше про підозру було повідомлено заступнику начальника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у вимаганні хабарів у київських автоперевізників. Підозру також отримав приватний підприємець, який сприяв організуванню корупційної схеми.

Також ми писали, що судитимуть посадовців Карпатського Національного парку. Вони привласнювали кошти, які туристи платили за сходження на Говерлу.

ремонт
ДБР
корупція
злочин
посада
Волинь

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