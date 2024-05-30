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На изучение Антарктиды списали колоссальные средства во время войны — сумма выросла в несколько раз

30 мая 2024 10:15
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В сети разгорелся скандал из-за колоссальных расходов на изучение Антарктиды во время войны
Участники украинской антарктической экспедиции. Фото: Национальный антарктический научный центр
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В сети разгорелся скандал после того, как пользователи смогли узнать, что на изучение Антарктиды из украинского бюджета выделяются десятки миллионов гривен во время войны. В Национальном антарктическом научном центре объяснили, что эти средства выделены из другого сегмента бюджета и не могут использоваться для закупки вооружения.

Об этом сообщает издание "Слово и дело".

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Сколько тратят на украинские исследования в Антарктиде

Как сообщают журналисты, основные исследования украинская группа ученых и работников антарктической экспедиции выполняет на станции "Академик Вернадский".

"Исследования Антарктиды на станции — геофизические, метеорологические и биологические — проводятся в рамках государственной целевой научно-технической программы, в декабре 2023-го правительство продлило ее до 2025 года. Программой предусмотрено выполнение 93 научных мероприятий для реализации 20 глобальных научных задач по семи направлениям", — отметили в издании.

Проанализировав затраты на содержание станции и финансирование украинских исследований в Антарктиде, журналисты пришли к выводу, что наибольше государственных средств Украина тратит на это дело именно во время полномасштабной войны.

Инфографика
Инфографика, созданная изданием "Слово и дело"

Как видно из инфографики, созданной из информации от Государственной казначейской службы, финансирование антарктических исследований пропорционально увеличивалось каждый год и достигло своего пика именно в годы полномасштабной войны против России.

Напомним, 23 мая украинские полярники сняли уникальное явление, когда горбатые киты и косатки не испугались людей и кружили вокруг лодки в открытом океане.

Тем временем в Антарктиде назревает конфликт между Россией и Китаем. Страны планируют незаконно качать нефть в Антарктиде, у островов, принадлежащих Великобритании.

Антарктида
наука
деньги
скандал
война в Украине
госбюджет
исследование

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