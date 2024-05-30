В сети разгорелся скандал из-за колоссальных расходов на изучение Антарктиды во время войны

На изучение Антарктиды списали колоссальные средства во время войны — сумма выросла в несколько раз
В сети разгорелся скандал после того, как пользователи смогли узнать, что на изучение Антарктиды из украинского бюджета выделяются десятки миллионов гривен во время войны. В Национальном антарктическом научном центре объяснили, что эти средства выделены из другого сегмента бюджета и не могут использоваться для закупки вооружения.
Об этом сообщает издание "Слово и дело".
Сколько тратят на украинские исследования в Антарктиде
Как сообщают журналисты, основные исследования украинская группа ученых и работников антарктической экспедиции выполняет на станции "Академик Вернадский".
"Исследования Антарктиды на станции — геофизические, метеорологические и биологические — проводятся в рамках государственной целевой научно-технической программы, в декабре 2023-го правительство продлило ее до 2025 года. Программой предусмотрено выполнение 93 научных мероприятий для реализации 20 глобальных научных задач по семи направлениям", — отметили в издании.
Проанализировав затраты на содержание станции и финансирование украинских исследований в Антарктиде, журналисты пришли к выводу, что наибольше государственных средств Украина тратит на это дело именно во время полномасштабной войны.
Как видно из инфографики, созданной из информации от Государственной казначейской службы, финансирование антарктических исследований пропорционально увеличивалось каждый год и достигло своего пика именно в годы полномасштабной войны против России.
Напомним, 23 мая украинские полярники сняли уникальное явление, когда горбатые киты и косатки не испугались людей и кружили вокруг лодки в открытом океане.
Тем временем в Антарктиде назревает конфликт между Россией и Китаем. Страны планируют незаконно качать нефть в Антарктиде, у островов, принадлежащих Великобритании.
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