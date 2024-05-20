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Росія і Китай збираються незаконно качати нафту в Антарктиді — Daily Mail

20 травня 2024 01:04
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Росія та Китай хочуть видобувати нафту на спірній території поблизу Антарктиди
Айсберг в Антарктиді. Фото ілюстративне: Shutterstock
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Схоже, в Антарктиді назріває конфлікт між Росією та Китаєм. Обидві країни поклали око на величезні запаси нафти що поблизу Фолклендів — спірної території, на яку претендує Велика Британія. Видобувати "чорне золото" у цьому регіоні заборонено.

Про це у неділю, 19 травня, написав британський таблоїд Daily Mail

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Минулого тижня ЗМІ повідомили, що Росія знайшла в районі Антарктиди величезні запаси газу і нафти. Зокрема, йдеться про 511 млрд барелів нафти.

"Перегони за "чорним золотом" відновилися. Країни у всьому світі заявляють, що вони одні володіють територією над запасами викопного палива, незважаючи на те, що історичний міжнародний договір забороняє доступ до неї будь-кому", — зауважує Daily Mail.

Західні есперти попереджають: понад усе заволодіти родовищем хочуть Росія та Китай. Зараз російські дослідники нібито займаються звичними науковими дослідженнями поблизу берегів Антарктиди. Але це може бути брехнею. За словами аналітиків, Росії не варто довіряти. Захід має готуватися до протидії, якщо Росія або Китай візьмуться за видобуток у цьому регіоні.  

Нагадаємо, Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що Росія та Китай є прямою загрозою демократичним принципам. 

Раніше видання Reuters повідомило, що Путін хоче підштовхнути Китай до розвитку торгівлі на кордоні з Росією. 

війна
Китай
Антарктида
нафта
видобуток
Росія

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