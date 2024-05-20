Россия и Китай хотят добывать нефть на спорной территории вблизи Антарктиды

Айсберг в Антарктиде. Фото иллюстративное: Shutterstock

Похоже, в Антарктиде назревает конфликт между Россией и Китаем. Обе страны положили глаз на огромные запасы нефти близ Фолклендов — спорной территории, на которую претендует Великобритания. Добывать "черное золото" в этом регионе запрещено.

Об этом в воскресенье, 19 мая, написал британский таблоид Daily Mail.

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На прошлой неделе СМИ сообщили, что Россия обнаружила в районе Антарктиды огромные запасы газа и нефти. В частности, речь идет о 511 млрд баррелей нефти.

"Гонки за "черным золотом" возобновились. Страны по всему миру заявляют, что они одни владеют территорией над запасами ископаемого топлива, несмотря на то, что исторический международный договор запрещает доступ к нему кому-либо", — отмечает Daily Mail.

Западные эксперты предупреждают: больше всего завладеть месторождением хотят Россия и Китай. Сейчас российские исследователи якобы занимаются обычными научными исследованиями у берегов Антарктиды. Но это может быть ложью. По словам аналитиков, России не стоит доверять. Запад должен готовиться к противодействию, если Россия или Китай начнут добычу в этом регионе.

Напомним, Министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что Россия и Китай являются прямой угрозой демократическим принципам.

Ранее издание Reuters сообщило, что Путин хочет подтолкнуть Китай к развитию торговли на границе с Россией.