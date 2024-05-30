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На вивчення Антарктиди списали колосальні кошти під час війни — сума зросла у кілька разів

30 травня 2024 10:15
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В мережі розгорівся скандал через колосальні витрати на вивчення Антарктиди під час війни
Учасники української антарктичної експедиції. Фото: Національний антарктичний науковий центр
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У мережі розгорівся скандал, після того, як користувачі змогли дізнатися, що на вивчення Антарктиди з українського бюджету виділяються десятки мільйонів гривень під час війни. У Національному антарктичному науковому центрі пояснили, що ці кошти виділені з іншого сегменту бюджету і не можуть використовуватись для закупки озброєння.

Про це повідомляє видання "Слово і діло".

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Скільки витрачають на українські дослідження в Антарктиді

Як повідомляють журналісти видання, основні дослідження українська група вчених та працівників антарктичноїї експедиції виконує на станції "Академік Вернадський".

"Дослідження Антарктиди на станції – геофізичні, метеорологічні та біологічні – проводяться в рамках державної цільової науково-технічної програми, у грудні 2023-го уряд продовжив її до 2025 року. Програмою передбачено виконання 93 наукових заходів для реалізації 20 глобальних наукових завдань із семи напрямків", — зазначили у виданні.

Проаналізувавши витрати на утримання станції та фінансування українських досліджень в Антарктиді, журналісти дійшли висновку, що найбільше державних коштів Україна витрачає на цю справу саме під час повномасштібної війни. 

Інфографіка
Інфографіка, створена виданням "Слово і діло"

Як видно з інфографіки, яка створена з інформації від Державної казначейської служби, фінансування антарктичних досліджень пропорційно збільшувалось кожного року і досягло свого піку саме у роки повномасштабної війни проти Росії. 

Нагадаємо, 23 травня українські полярники зафільмували унікальне явище, коли горбаті кити та косатки не злякались людей та кружляли довкола човна у відкритому океані. 

Тим часом в  Антарктиді назріває конфлікт між Росією та Китаєм. Країни планують незаконно качати нафту в Антарктиді, біля островів, які належать Великій Британії.

держбюджет
скандал
наука
Антарктида
гроші
дослідження
війна в Україні

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