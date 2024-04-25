На Украину опустился густой туман — водителей призывают быть осторожными

Автомобили в тумане. Фото иллюстративный: 5 канал

Утром, 25 апреля, Украину накрыл густой туман. Жителям столицы и ряда областей, в частности водителям, следует быть осторожными из-за плохой видимости.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Плохая видимость из-за тумана

Украину накрыл густой туман. Подобная погода наблюдается в столице, Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой и Николаевской областях.

"Очень плохая видимость: будьте, пожалуйста, осторожны на дорогах", — предупреждают украинцев.

В ГСЧС добавили, что каждый пешеход должен знать, что в темное время суток или во время тумана он незаметен для водителей. Особенно если верхняя одежда темного цвета. Пешеходам при нахождении на улице во время тумана нужно позаботиться о своей безопасности.

Ранее мы сообщали, что в среду, 24 апреля, по Украине прошли цветные дожди. Однако такое атмосферное явление не представляет угрозы для людей.

В Украину добралась африканская пыль из Сахары. Еще вчера, 23 апреля, он наблюдался в Греции, однако сегодня, 24 апреля, пылевую массу заметили в атмосфере над территорией Украины.