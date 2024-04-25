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На Україну опустився густий туман — водіїв закликають бути обережними

25 квітня 2024 08:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Україну опустився густий туман — водіїв закликають бути обережними
Автомобілі в тумані. Фото ілюстративне: 5 канал
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Вранці, 25 квітня, Україну накрив густий туман. Мешканцям столиці та низки областей, зокрема водіям, варто бути обережними через погану видимість.

Про це повідомили в ДСНС.

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Погана видимість через туман

Україну накрив густий туман. Така погода спостерігається у столиці, Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій та Миколаївській областях.

"Дуже погана видимість: будьте, будь ласка, обережні на дорогах", — попереджають українців.

В ДСНС додали, що кожен пішохід має знати, що у темну пору доби або під час туману, він непомітний для водіїв. Особливо, якщо верхній одяг темного кольору. Пішоходам при перебуванні на вулиці під час туману потрібно подбати про свою безпеку.

Раніше ми повідомляли, що в середу, 24 квітня, по Україні пройшли кольорові дощі. Проте таке атмосферне явище не чинить загрозу для людей.

До України дістався африканський пил із Сахари. Ще вчора, 23 квітня, його спостерігали у Греції, проте сьогодні, 24 квітня, пилову масу помітили в атмосфері над територією України.

українці
авто
Україна
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туман

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