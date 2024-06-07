В Сумской области продолжают эвакуировать населенные пункты — ОВА

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх. Фото: Википедия

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявил о принятом решении вместе с военным командованием эвакуировать еще восемь населенных пунктов. Причинами являются их расположения и усиленные обстрелы врага.

Об этом глава Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил в телемарафоне "Єдині новини" в пятницу, 7 июня.

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Эвакуация в Сумской области

Артюх сообщил, что еще в восьми населенных пунктах Сумской области начата эвакуация населения. По словам главы Сумской ОВА, эти населенные пункты сейчас подвергаются усиленным обстрелам врага, они находятся в 10-километровой зоне от границы с РФ.

Он добавил, что на сегодняшний день есть гражданские граждане, оставшиеся в 5-ти километровой зоне.

"Вчера было заседание Совета обороны области, по предложению военного командования еще в 8 населенных пунктах из 10-ти километровой зоны предложено сделать эвакуацию. Соответствующие распоряжения предоставлены и экстренные службы вместе с общинами будут выполнять это решение", — отметил Артюх.

Напомним, 5 июня в результате российских обстрелов в Сумской области погиб один человек. Еще три человека получили ранения. Также пострадал ряд построек, в том числе жилых домов.

Также ISW сообщал, что россияне накапливают большие силы на границе с Харьковской и Сумской областью. Они делают это для того чтобы оттянуть основные украинские войска из других участков фронта.