На Сумщині продовжують евакуювати населені пункти — ОВА

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх. Фото: Вікіпедія

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх заявив про прийняте рішення разом із військовим командуванням евакуювати ще вісім населених пунктів. Причинами є їхнє розташування та посилені обстріли ворога.

Про це голова Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив у телемарафоні "Єдині новини" у п'ятницю, 7 червня.

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Евакуація на Сумщині

Артюх повідомив, що ще у восьми населених пунктах Сумської області розпочато евакуацію населення. За словами голови Сумської ОВА, ці населені пункти зараз піддаються посиленим обстрілам ворога, вони знаходяться у 10-ти кілометровій зоні від кордону з РФ.

Він додав, що на сьогодні є цивільні громадяни, які залишилися у 5-ти кілометровій зоні

"Вчора було засідання Ради оборони області, за пропозицією військового командування ще у 8 населених пунктах з 10-ти кілометрової зони запропоновано зробити евакуацію. Відповідні розпорядження надані і екстрені служби разом з громадами будуть виконувати це рішення", — зазначив Артюх.

Нагадаємо, 5 червня внаслідок російського обстрілу в Сумській області загинула одна людина. Ще три людини отримали поранення. Також постраждала низка будівель, у тому числі житлових будинків.

Також ISW повідомляв, що росіяни накопичують значні сили на кордоні з Харківською та Сумською областю. Вони роблять це для того, щоб відтягнути основні українські війська із інших ділянок фронту.