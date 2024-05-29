В Ровенской области разоблачили дельцов, которые предлагали уклончанам стать на лечение за 7000 ударов

В Ровенской области задержали дельцов, которые помогали ухилянтам. Фото: Ровенская областная прокуратура

В Ровенской области мужчинам, предлагавшим военнообязанным оформить фиктивные документы о лечении и снять их с военного учета, сообщили о подозрении. Цена таких услуг составляла 7000 долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной прокуратуры в среду, 29 мая.

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По данным досудебного расследования, житель Дубна вместе со знакомым из села Тараканов, Дубенского района, организовали схему заработка на уклонистах. Они предлагали мужчинам мобилизационного возраста фиктивное оформление на стационарное лечение в нескольких медицинских учреждениях Ровенской области, обещая повлиять на председателя и членов военно-врачебной комиссии при РТЦК и СП.

Таким образом, клиенты должны были получить документы о непригодности к военной службе и исключении их из военного учета. Стоимость таких услуг составляла 7000 долларов.

Найденные средства при обушке. Фото: Ровенская областная прокуратура

Деньги злоумышленники получали частями, как наличными, так и переводами на банковские карты. В настоящее время обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.

"При процессуальном руководстве Ровенской областной прокуратуры двоим мужчинам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, совершенное по предварительному сговору группой лиц", — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.

Напомним, ДБР разоблачило очередные каналы переправки мужчин за границу на Буковине и Закарпатье. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.

Также в Одессе разоблачили бизнесвумен, которая организовала схему незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины. Она предлагала призывникам выгодный для них брак с многодетной матерью.