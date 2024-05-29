На Буковині та Закарпатті викрили нові канали переправлення чоловіків за кордон

Правоохоронці, які викрили зловмисників. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило чергові канали переправлення чоловіків за кордон на Буковині та Закарпатті. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у середу, 29 травня.

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У Чернівецькій області оголосили підозру правоохоронцю, який хотів за гроші переправляти чоловіків за кордон.

Через інтернет-месенджери посадовець знаходив потенційних "клієнтів" та обіцяв їм за 2 тис. доларів допомогти безперешкодно покинути країну. Фігурант видавав ухилянтам формений одяг і відвозив їх під виглядом колег через блокпости. Надалі вони повинні були перейти кордон пішки по заздалегідь визначеному маршруту.

Обшук у фігуранта. Фото: ДБР

Під час однієї із таких переправ правоохоронця та двох його "клієнтів" було викрито. Посадовця одразу звільнили зі служби.

Фігуранта підозрюють у вчиненні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна.

Переправлення чоловіків за кордон на Закарпатті

ДБР у взаємодії з Держприкордонслужбою та військовою контррозвідкою СБУ викрило інспектора одного з Нацпарків, який разом з двома цивільними планував за гроші організовувати незаконне переправлення чоловіків через кордон.

Фігуранти знайшли чотирьох осіб, які хотіли виїхати за кордон. Відомо, що серед них був військовослужбовець, який перебуває в розшуку за ухилення від проходження військової служби.

Вартість послуг організатори оцінили індивідуально для кожного у розмірі від 5 до 10 тис. доларів.

"Спочатку чоловіків доставили до Ужгорода, а згодом переправили до помешкання одного зі спільників неподалік від кордону. Для безпосереднього переведення ухилянтів через кордон організатори схеми залучили знайомого прикордонника. Проте він розкрив протиправний задум правоохоронцям та надалі діяв під їх контролем. На світанку 24 травня він довів чотирьох чоловіків до лінії кордону, де групу було затримано", — йдеться у повідомленні.

В той же день інспектор Нацпарку, який був переконаний, що операція вдалася, передав прикордоннику 6 тис. доларів. Після цього його разом зі спільником затримали правоохоронці. Ще один учасник схеми переховується від слідства.

Гроші, які передали прикордоннику. Фото: ДБР

Інспектору Нацпарку та його спільнику повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та у наданні неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років.

Нагадаємо, в Одесі викрили бізнесвумен, яка організувала схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. Вона пропонувала призовникам вигідний для них шлюб із багатодітною матір'ю.

Також посадовця одного з одеських районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) викрили у масштабній схемі допомозі ухилянтам. Чоловік на призовниках, які не хотіли служити, заробив понад мільйон доларів.