На Буковине и Закарпатье разоблачили новые каналы переправки мужчин за границу

Правоохранители, которые разоблачили злоумышленников. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило очередные каналы переправки мужчин за границу на Буковине и Закарпатье. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в среду, 29 мая.

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В Черновицкой области объявили подозрение правоохранителю, который хотел за деньги переправлять мужчин за границу.

Через интернет-мессенджеры чиновник находил потенциальных "клиентов" и обещал им за 2 тыс. долларов помочь беспрепятственно покинуть страну. Фигурант выдавал уклонистам форменную одежду и отвозил их под видом коллег через блокпосты. В дальнейшем они должны были перейти границу пешком по заранее определенному маршруту.

Обыск у фигуранта. Фото: ГБР

Во время одной из таких переправ правоохранителя и двух его "клиентов" разоблачили. Чиновника сразу уволили со службы.

Фигуранта подозревают в совершении организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по корыстным мотивам. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет с конфискацией имущества.

Переправка мужчин за границу на Закарпатье

ГБР во взаимодействии с Госпогранслужбой и военной контрразведкой СБУ разоблачило инспектора одного из Нацпарков, который вместе с двумя гражданскими планировал за деньги организовывать незаконную переправку мужчин через границу.

Фигуранты нашли четырех человек, которые хотели выехать за границу. Известно, что среди них был военнослужащий, который находится в розыске за уклонение от прохождения военной службы.

Стоимость услуг организаторы оценили индивидуально для каждого в размере от 5 до 10 тысяч долларов.

"Сначала мужчин доставили в Ужгород, а затем переправили в помещение одного из сообщников неподалеку от границы. Для непосредственного перевода уклонистов через границу организаторы схемы привлекли знакомого пограничника. Однако он раскрыл противоправный замысел правоохранителям и в дальнейшем действовал под их контролем. На рассвете 24 мая он довел четырех мужчин до линии границы, где группа была задержана", — говорится в сообщении.

В тот же день инспектор Нацпарка, убежденный, что операция удалась, передал пограничнику 6 тыс. долларов. После этого его вместе с сообщником задержали правоохранители. Еще один участник схемы скрывается от следствия.

Деньги, переданные пограничнику. Фото: ГБР

Инспектору Нацпарка и его сообщнику сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу и в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.

Напомним, в Одессе разоблачили бизнес-вумен, которая организовала схему незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины. Она предлагала призывникам выгодный для них брак с многодетной матерью.

Также чиновника одного из одесских районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) разоблачили в масштабной схеме помощи уклонистам. Мужчина на призывниках, не желавших служить, заработал более миллиона долларов.