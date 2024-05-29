На Рівненщині викрили ділків, які пропонували ухилянтам стати на лікування за 7000 додарів

На Рівненщині затримали ділків, які допомагали ухилянтам. Фото: Рівненська обласна прокуратура

На Рівненщині чоловікам, які пропонували військовозобов'язаним оформити фіктивні документи про лікування і зняти їх із військового обліку, повідомили про підозру. Ціна таких послуг сягала 7 000 доларів.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської обласної прокуратури у середу, 29 травня.

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За даними досудового розслідування, житель Дубна разом зі знайомим із села Тараканів Дубенського району організували схему заробітку на ухилянтах. Вони пропонували чоловікам мобілізаційного віку фіктивне оформлення на стаціонарне лікування в кількох медичних закладах Рівненщини, обіцяючи вплинути на голову та членів військово-лікарської комісії при РТЦК та СП.

Таким чином клієнти мали отримати документи про непридатність до військової служби та виключення їх із військового обліку. Вартість таких послуг становила 7 000 доларів США.

Знайдені кошти під час обшуку. Фото: Рівненська обласна прокуратура

Гроші зловмисники отримували частинами, як готівкою, так і переказами на банківські картки. Наразі обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

"За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури двом чоловікам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вчинене за попередньою змовою групою осіб", — йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Нагадаємо, ДБР викрило чергові канали переправлення чоловіків за кордон на Буковині та Закарпатті. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років.

Також в Одесі викрили бізнесвумен, яка організувала схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. Вона пропонувала призовникам вигідний для них шлюб із багатодітною матір'ю.