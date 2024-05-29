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На Рівненщині затримали ділків, які допомагали чоловікам стати непридатними до служби

29 травня 2024 16:12
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
На Рівненщині викрили ділків, які пропонували ухилянтам стати на лікування за 7000 додарів
На Рівненщині затримали ділків, які допомагали ухилянтам. Фото: Рівненська обласна прокуратура
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

На Рівненщині чоловікам, які пропонували військовозобов'язаним оформити фіктивні документи про лікування і зняти їх із військового обліку, повідомили про підозру. Ціна таких послуг сягала 7 000 доларів.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської обласної прокуратури у середу, 29 травня.

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За даними досудового розслідування, житель Дубна разом зі знайомим із села Тараканів Дубенського району організували схему заробітку на ухилянтах. Вони пропонували чоловікам мобілізаційного віку фіктивне оформлення на стаціонарне лікування в кількох медичних закладах Рівненщини, обіцяючи вплинути на голову та членів військово-лікарської комісії при РТЦК та СП.

Таким чином клієнти мали отримати документи про непридатність до військової служби та виключення їх із військового обліку. Вартість таких послуг становила 7 000 доларів США.

На Рівненщині викрили схему з продажу фіктивних документів про непридатність до служби за 7000 доларів
Знайдені кошти під час обшуку. Фото: Рівненська обласна прокуратура 

Гроші зловмисники отримували частинами, як готівкою, так і переказами на банківські картки. Наразі обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

"За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури двом чоловікам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вчинене за попередньою змовою групою осіб", — йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Нагадаємо, ДБР викрило чергові канали переправлення чоловіків за кордон на Буковині та Закарпатті. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років.

Також в Одесі викрили бізнесвумен, яка організувала схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. Вона пропонувала призовникам вигідний для них шлюб із багатодітною матір'ю. 

поліція
Рівненська область
прокуратура
військовий призов
Кримінал
мобілізація
злочин
лікарі
війна в Україні
військовозобов'язані
ухилянти

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