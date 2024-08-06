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В Ровенской области полицейские изъяли у мужчины около тонны янтаря

6 августа 2024 00:25
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В Ровенской области мужчина тайком хранил почти тонну янтаря
Изъятый янтарь. Фото: npu.gov.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В поселке Квасилов Ровенской области правоохранители изъяли у местного жителя почти тонну янтаря-сырца. Стоимость изъятых камней составляет около 60 тысяч долларов.

Об этом в понедельник, 5 августа, сообщили в Национальной полиции Украины.

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Около 70 килограммов камней 41-летний фигурант хранил в своем домовладении. Никаких документов правоохранителям он не предоставил, однако пытался заверить их, что приобрел янтарь для изготовления ювелирных изделий.

Еще около 900 килограммов камней изъяли в городе Здолбунов на территории предприятия, несколькими помещениями которого пользуется нарушитель.

У мужчины из Ровенской области изъяли около тонны янтаря
Изъятый янтарь. Фото: npu.gov.ua

На данный момент продолжается досудебное расследование по факту незаконной добычи, сбыта, приобретения, передачи, пересылки, перевозки, переработки янтаря. За совершенное фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

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