В Ровенской области мужчина тайком хранил почти тонну янтаря

В Ровенской области полицейские изъяли у мужчины около тонны янтаря
В поселке Квасилов Ровенской области правоохранители изъяли у местного жителя почти тонну янтаря-сырца. Стоимость изъятых камней составляет около 60 тысяч долларов.
Об этом в понедельник, 5 августа, сообщили в Национальной полиции Украины.
Что известно об изъятии янтаря
Около 70 килограммов камней 41-летний фигурант хранил в своем домовладении. Никаких документов правоохранителям он не предоставил, однако пытался заверить их, что приобрел янтарь для изготовления ювелирных изделий.
Еще около 900 килограммов камней изъяли в городе Здолбунов на территории предприятия, несколькими помещениями которого пользуется нарушитель.
На данный момент продолжается досудебное расследование по факту незаконной добычи, сбыта, приобретения, передачи, пересылки, перевозки, переработки янтаря. За совершенное фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.
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