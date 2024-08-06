У Рівненській області чоловік потайки зберігав майже тонну бурштину

Вилучений бурштин. Фото: npu.gov.ua

У селищі Квасилів Рівненської області правоохоронці вилучили в місцевого мешканця майже тонну бурштину-сирцю. Вартість вилученого каміння становить близько 60 тисяч доларів.

Про це в понеділок, 5 серпня, повідомили в Національній поліції України.

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Близько 70 кілограмів каміння 41-річний фігурант зберігав у своєму домоволодінні. Жодних документів правоохоронцям він не надав, однак намагався запевнити їх, що придбав бурштин для виготовлення ювелірних виробів.

Ще близько 900 кілограмів каміння вилучили в місті Здолбунів на території підприємства, кількома приміщеннями якого користується порушник.

Вилучений бурштин. Фото: npu.gov.ua

Наразі триває досудове розслідування за фактом незаконного видобування, збуту, придбання, передачі, пересилання, перевезення, переробки бурштину. За вчинене фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.