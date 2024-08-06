У Рівненській області чоловік потайки зберігав майже тонну бурштину

На Рівненщині поліцейські вилучили в чоловіка близько тонни бурштину
У селищі Квасилів Рівненської області правоохоронці вилучили в місцевого мешканця майже тонну бурштину-сирцю. Вартість вилученого каміння становить близько 60 тисяч доларів.
Про це в понеділок, 5 серпня, повідомили в Національній поліції України.
Що відомо про вилучення бурштину
Близько 70 кілограмів каміння 41-річний фігурант зберігав у своєму домоволодінні. Жодних документів правоохоронцям він не надав, однак намагався запевнити їх, що придбав бурштин для виготовлення ювелірних виробів.
Ще близько 900 кілограмів каміння вилучили в місті Здолбунів на території підприємства, кількома приміщеннями якого користується порушник.
Наразі триває досудове розслідування за фактом незаконного видобування, збуту, придбання, передачі, пересилання, перевезення, переробки бурштину. За вчинене фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.
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