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На Рівненщині військком, який побив підлеглого, вийшов на волю під заставу

3 серпня 2024 06:25
Чекарьова Марія - редактор
Ексвійськкома Рівненського ТЦК, який торік битою побив підлеглого, випустили на волю під заставу
Затримання військкома, липень 2023 року. Фото: ДБР
Чекарьова Марія - редактор

У Рівненській області апеляційний суд обрав новий запобіжний захід ексголові обласного ТЦК Сергію Луцюку. Фігуранта звинуваючують у побитті підлеглого та незаконному збагаченні.

Про це в п'ятницю, 2 серпня, повідомили в Рівненському апеляційному суді.

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Торік у липні керівник Рівненського обласного ТЦК опинився в центрі скандалу. Посадовець принижував і повчав свого підлеглого та кілька разів ударив його битою. Побиття солдата фіксував на камеру начальник ТЦК . Під час обшуків у нього виявили та вилучили 11 грамів амфетаміну. Також слідство встановило, що військком володіє незадезадекларованими статками загальною вартістю 52 мільйони : двома автомобілями, земельними ділянками та недобудованим готелем у Карпатах. Усе це майно заарештували та передали в АРМА. 

Який новий запобіжний засіб обрав військкому суд

Апеляційний суд скасував ухвалу місцевого суду щодо тримання порушника під вартою та випустив Сергія Луцюка на волю під заставу в розмірі 454 200 гривень.

Луцюк повинен виконувати низку зобов'язань:

  • не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу суду;
  • прибувати до суду за першою вимогою;
  •  повідомляти суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з потерпілим та обвинуваченим Віталієм Козачуком як безпосередньо, так і через третіх осіб;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну.

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