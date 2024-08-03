Ексвійськкома Рівненського ТЦК, який торік битою побив підлеглого, випустили на волю під заставу

На Рівненщині військком, який побив підлеглого, вийшов на волю під заставу
У Рівненській області апеляційний суд обрав новий запобіжний захід ексголові обласного ТЦК Сергію Луцюку. Фігуранта звинуваючують у побитті підлеглого та незаконному збагаченні.
Про це в п'ятницю, 2 серпня, повідомили в Рівненському апеляційному суді.
Що відомо про справу військкома
Торік у липні керівник Рівненського обласного ТЦК опинився в центрі скандалу. Посадовець принижував і повчав свого підлеглого та кілька разів ударив його битою. Побиття солдата фіксував на камеру начальник ТЦК . Під час обшуків у нього виявили та вилучили 11 грамів амфетаміну. Також слідство встановило, що військком володіє незадезадекларованими статками загальною вартістю 52 мільйони : двома автомобілями, земельними ділянками та недобудованим готелем у Карпатах. Усе це майно заарештували та передали в АРМА.
Який новий запобіжний засіб обрав військкому суд
Апеляційний суд скасував ухвалу місцевого суду щодо тримання порушника під вартою та випустив Сергія Луцюка на волю під заставу в розмірі 454 200 гривень.
Луцюк повинен виконувати низку зобов'язань:
- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу суду;
- прибувати до суду за першою вимогою;
- повідомляти суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з потерпілим та обвинуваченим Віталієм Козачуком як безпосередньо, так і через третіх осіб;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну.
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