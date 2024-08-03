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В Ровенской области военком, избивший подчиненного, вышел на свободу под залог

3 августа 2024 06:25
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Экс-военкома Ровенского ТЦК, который в прошлом году битой избил подчиненного, выпустили на свободу под залог
Задержание военкома, июль 2023 года. Фото: ГБР
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В Ровенской области апелляционный суд избрал новую меру пресечения экс-главе областного ТЦК Сергею Луцюку. Фигуранта обвиняют в избиении подчиненного и незаконном обогащении.

Об этом в пятницу, 2 августа, сообщили в Ровенском апелляционном суде.

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В июле прошлого года руководитель Ровенского областного ТЦК оказался в центре скандала. Чиновник унижал и поучал своего подчиненного и несколько раз ударил его битой. Избиение солдата фиксировал на камеру начальник ТЦК. Во время обысков у него было обнаружили и изъяли 11 граммов амфетамина. Также следствие установило, что военком владеет незадезадекларированным состоянием общей стоимостью 52 миллиона: двумя автомобилями, земельными участками и недостроенным отелем в Карпатах. Все это имущество арестовали и передали в АРМА.

Какую новую меру пресечения избрал военкому суд

Апелляционный суд отменил постановление местного суда о содержании нарушителя под стражей и выпустил Сергея Луцюка на свободу под залог в размере 454 200 гривен.

Луцюк должен выполнять ряд обязательств:

  • не отлучаться из населенного пункта, где он проживает, без разрешения суда;
  • прибывать в суд по первому требованию;
  • сообщать суд об изменении места своего проживания и/или места работы;
  • воздерживаться от общения с потерпевшим и обвиняемым Виталием Козачуком как напрямую, так и через третьих лиц;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину.

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