Рязанская ГРЭС — на станции 28 августа произошел пожар

На Рязанской ГРЭС в России произошел сильный пожар — СМИ сообщают о взрыве
На Рязанской тепловой электрической станции в российском городе Новомичуринск 28 августа произошел пожар. Местные жители сообщали, что слышали взрывы в этом районе.
Об этом сообщают росСМИ.
Пожар на Рязанской ГРЭС
Российские паблики заявили, что днем 28 августа на Рязанской ГРЭС начался пожар.
Кроме того, местные жители сообщили, что перед пожаром слышали сильнейшие взрывы. В настоящее время вся теплоэлектростанция охвачена дымом.
В то же время, другие российские СМИ заявили, что информация о пожаре на Рязанской ГРЭС — фейк. Говорят, что видео было снято вчера, когда возле станции горела сухая трава.
Что случилось пока неизвестно, но как доказательство, что на станции что-то горит, в сети появилось видео.
Что известно о Рязанской ГРЭС
Рязанская ГРЭС — пятая по величине электростанция в России, в составе которой семь энергоблоков. Электростанция расположена в Новомичуринске Рязанской области РФ. Строительство началось в 1968 году, а первый блок был запущен в 1973 году. Станция работает в составе объединенной энергетической системы (ОЭС) Центра и осуществляет выдачу мощности в сети 500 и 220 кВ.
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