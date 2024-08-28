Рязанская ГРЭС — на станции 28 августа произошел пожар

Пожар на Рязанской ГРЭС. Фото: скриншот с видео

На Рязанской тепловой электрической станции в российском городе Новомичуринск 28 августа произошел пожар. Местные жители сообщали, что слышали взрывы в этом районе.

Об этом сообщают росСМИ.

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Пожар на Рязанской ГРЭС

Российские паблики заявили, что днем 28 августа на Рязанской ГРЭС начался пожар.

Кроме того, местные жители сообщили, что перед пожаром слышали сильнейшие взрывы. В настоящее время вся теплоэлектростанция охвачена дымом.

В то же время, другие российские СМИ заявили, что информация о пожаре на Рязанской ГРЭС — фейк. Говорят, что видео было снято вчера, когда возле станции горела сухая трава.

Что случилось пока неизвестно, но как доказательство, что на станции что-то горит, в сети появилось видео.

Что известно о Рязанской ГРЭС

Рязанская ГРЭС — пятая по величине электростанция в России, в составе которой семь энергоблоков. Электростанция расположена в Новомичуринске Рязанской области РФ. Строительство началось в 1968 году, а первый блок был запущен в 1973 году. Станция работает в составе объединенной энергетической системы (ОЭС) Центра и осуществляет выдачу мощности в сети 500 и 220 кВ.