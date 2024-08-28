Рязанська ГРЕС — на станції 28 серпня трапилася пожежа

Пожежа на Рязанській ГРЕС. Фото: скриншот з відео

На Рязанській тепловій електричній станції в російському місті Новомичуринськ 28 серпня трапилася пожежа. Місцеві жителі повідомляли, що чули в цьому районі вибухи.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Російські пабліки заявили, що вдень 28 серпня, на Рязанській ГРЕС почалася пожежа.

Крім того, місцеві жителі повідомили, що перед пожежею чули сильні вибухи. Наразі уся теплоелектростанція охоплена димом.

Водночас інші російські ЗМІ заявили, що інформація про пожежу на Рязанській ГРЕС — фейк. Кажуть, що відео було знято учора, коли біля станції горіла суха трава.

Наразі, що трапилося невідомо, але як доказ, що на станції щось горить, в мережі з'явилося відео.

Що відомо про Рязанську ГРЕС

Рязанська ГРЕС — п'ята за величиною електростанція в Росії, в складі якої сім енергоблоків. Електростанція розташована в Новомичуринську Рязанської області РФ. Будівництво почалося в 1968 році, а перший блок був запущений 1973 року. Станція працює у складі об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) Центру і здійснює видачу потужності в мережі 500 і 220 кВ.