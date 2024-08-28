Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow На Рязанській ГРЕС в Росії трапилася сильна пожежа — ЗМІ повідомляють про вибух arrow

На Рязанській ГРЕС в Росії трапилася сильна пожежа — ЗМІ повідомляють про вибух

28 серпня 2024 14:07
Катерина Османська - Редактор
Рязанська ГРЕС — на станції 28 серпня трапилася пожежа
Пожежа на Рязанській ГРЕС. Фото: скриншот з відео
Катерина Османська - Редактор

На Рязанській тепловій електричній станції в російському місті Новомичуринськ 28 серпня трапилася пожежа. Місцеві жителі повідомляли, що чули в цьому районі вибухи.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Пожежа на Рязанській ГРЕС

Російські пабліки заявили, що вдень 28 серпня, на Рязанській ГРЕС почалася пожежа.

Крім того, місцеві жителі повідомили, що перед пожежею чули сильні вибухи. Наразі уся теплоелектростанція охоплена димом. 

Водночас інші російські ЗМІ заявили, що інформація про пожежу на Рязанській ГРЕС — фейк. Кажуть, що відео було знято учора, коли біля станції горіла суха трава.

Наразі, що трапилося невідомо, але як доказ, що на станції щось горить, в мережі з'явилося відео.

Що відомо про Рязанську ГРЕС

Рязанська ГРЕС — п'ята за величиною електростанція в Росії, в складі якої сім енергоблоків. Електростанція розташована в Новомичуринську Рязанської області РФ.  Будівництво почалося в 1968 році, а перший блок був запущений 1973 року. Станція працює у складі об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) Центру і здійснює видачу потужності в мережі 500 і 220 кВ.

Також важливі новини дня по темі:

пожежа вибух ТЕЦ Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:12 В Україні створили додаток для перевірки штрафів від ТЦК

14:11 На Прикарпатті спалили автівку, яка мала відправитись на фронт

14:07 На Рязанській ГРЕС в Росії трапилася сильна пожежа — ЗМІ повідомляють про вибух

13:54 Здавай кров із Хобленком — футболісти закликають одеситів ставати донорами

13:51 У Києві викрили посадовця у розтраті понад пів мільйона гривень на закупівлі електрообладнання

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

13:50 Українським біженцям у Німеччині уріжуть виплати — кого торкнеться

13:49 Північна Корея відправила Росії 13 тисяч контейнерів, в яких могла бути зброя

13:48 Рада оборони дозволила офлайн-навчання у частині Харківщини — де саме

13:31 Динамо зіграє з Ворсклою та інші пари 1/8 Кубка України

13:30 Операція ЗСУ в Курській області — Трамп заявив про загрозу Третьої світової війни

14:12 В Україні створили додаток для перевірки штрафів від ТЦК

14:11 На Прикарпатті спалили автівку, яка мала відправитись на фронт

14:07 На Рязанській ГРЕС в Росії трапилася сильна пожежа — ЗМІ повідомляють про вибух

13:54 Здавай кров із Хобленком — футболісти закликають одеситів ставати донорами

13:51 У Києві викрили посадовця у розтраті понад пів мільйона гривень на закупівлі електрообладнання

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

13:50 Українським біженцям у Німеччині уріжуть виплати — кого торкнеться

13:49 Північна Корея відправила Росії 13 тисяч контейнерів, в яких могла бути зброя

13:48 Рада оборони дозволила офлайн-навчання у частині Харківщини — де саме

13:31 Динамо зіграє з Ворсклою та інші пари 1/8 Кубка України

13:30 Операція ЗСУ в Курській області — Трамп заявив про загрозу Третьої світової війни

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

Text

12:18 П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

Text

09:31 Романенко прокоментував створення першої української балістичної ракети

Text

08:00 Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2024
Text

23:57 РФ могла тиснути на Дурова — ексофіцер КДБ пояснив, для чого засновник Telegram був в Азербайджані

Text

22:18 Нардеп заявив, що українські виробники зброї виготовляють більше, ніж можуть закупити ЗСУ

Text

20:07 ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

Text

17:50 Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

21 серпня 2024

20:38 Який розмір штрафу загрожує за відсутність військового квитка — деталі