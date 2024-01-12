Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow На Прикарпатье пограничники разоблачили "бизнес-план" по вывозу уклонистов за границу arrow

На Прикарпатье пограничники разоблачили "бизнес-план" по вывозу уклонистов за границу

12 января 2024 15:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Прикарпатье пограничники разоблачили "бизнес-план" по вывозу уклонистов за границу
Пограничники и преступник. Фото: ГПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Пограничники совместно с нацполицией разоблачили преступную схему переправки уклонистов за границу в Прикарпатье. Организатору вывоза мужчин из Украины сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Читайте также:

Детали схемы по вывозу мужчин за границу

Фигурант дела вместе с сообщниками вывозил уклонистов в страны Евросоюза. За преступную деятельность организатору схемы сообщили о подозрении и в настоящее время продолжается досудебное расследование.

"Злоумышленники заключали со своими "клиентами" фиктивные договоры о трудоустройстве, вносили сведения о псевдоводителях в систему "Шлях", а затем перевозили мужчин через границу", — указали в ГПСУ.

Фигурант дела и работник прокуратуры
Фигурант дела и работник ГПСУ. Фото: ГПСУ
Сотрудники полиции и ГНСУ
Сотрудники полиции и ГПСУ. Фото: ГПСУ
Скриншот сообщения ГНСУ
Скриншот поста ГПСУ

Напомним, пограничники разоблачили преступную схему пересечения границы на Львовщине с использованием поддельных документов. Задержаны девять мужчин, пытавшихся покинуть Украину, и теперь им грозит уголовная ответственность за содеянное.

Добавим, в Винницкой области задержали 10 мужчин, пытавшихся незаконно добраться до молдавского берега реки Днестр. Очередных уклонистов разоблачили пограничники Могилев-Подольского отряда.

Украина
пограничники
Ивано-Франковская область
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме