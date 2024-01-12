На Прикарпатье пограничники разоблачили "бизнес-план" по вывозу уклонистов за границу

Пограничники и преступник. Фото: ГПСУ

Пограничники совместно с нацполицией разоблачили преступную схему переправки уклонистов за границу в Прикарпатье. Организатору вывоза мужчин из Украины сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Фигурант дела вместе с сообщниками вывозил уклонистов в страны Евросоюза. За преступную деятельность организатору схемы сообщили о подозрении и в настоящее время продолжается досудебное расследование.

"Злоумышленники заключали со своими "клиентами" фиктивные договоры о трудоустройстве, вносили сведения о псевдоводителях в систему "Шлях", а затем перевозили мужчин через границу", — указали в ГПСУ.

Фигурант дела и работник ГПСУ. Фото: ГПСУ

Сотрудники полиции и ГПСУ. Фото: ГПСУ

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, пограничники разоблачили преступную схему пересечения границы на Львовщине с использованием поддельных документов. Задержаны девять мужчин, пытавшихся покинуть Украину, и теперь им грозит уголовная ответственность за содеянное.

Добавим, в Винницкой области задержали 10 мужчин, пытавшихся незаконно добраться до молдавского берега реки Днестр. Очередных уклонистов разоблачили пограничники Могилев-Подольского отряда.