На Прикарпатті прикордонники викрили "бізнес-план" з вивозу ухилянтів за кордон
Прикордонники спільно з нацполіцією викрили злочинну схему переправляння ухилянтів за кордон на Прикарпатті. Організатору вивозу чоловіків з України повідомили про підозру.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Деталі схеми з вивозу чоловіків за кордон
Фігурант справи разом зі спільниками вивозив ухилянтів до країн Євросоюзу. За злочинну діяльність організатору схеми повідомлено про підозру і наразі триває досудове розслідування.
"Зловмисники укладали зі своїми "клієнтами" фіктивні договори про працевлаштування, вносили відомості про псевдоводіїв до системи "Шлях", а далі перевозили чоловіків через кордон", — вказали у ДПСУ.
Нагадаємо, прикордонники викрили злочинну схему перетину кордону на Львівщині з використанням підробних документів. Затримано дев'ять чоловіків, які намагалися покинути України, і тепер їм загрожує кримінальна відповідальність за скоєне.
Додамо, у Вінницькій області затримали 10 чоловіків, які намагалися незаконно дістатися молдовського берега річки Дністер. Чергових ухилянтів викрили прикордонники Могилів-Подільського загону.
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