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На Прикарпатті прикордонники викрили "бізнес-план" з вивозу ухилянтів за кордон

12 січня 2024 15:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Прикарпатті прикордонники викрили "бізнес-план" з вивозу ухилянтів за кордон
Прикордонники та злочинець. Фото: ДПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Прикордонники спільно з нацполіцією викрили злочинну схему переправляння ухилянтів за кордон на Прикарпатті. Організатору вивозу чоловіків з України повідомили про підозру.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Деталі схеми з вивозу чоловіків за кордон

Фігурант справи разом зі спільниками вивозив ухилянтів до країн Євросоюзу. За злочинну діяльність організатору схеми повідомлено про підозру і наразі триває досудове розслідування.

"Зловмисники укладали зі своїми "клієнтами" фіктивні договори про працевлаштування, вносили відомості про псевдоводіїв до системи "Шлях", а далі перевозили чоловіків через кордон", — вказали у ДПСУ.

Фігурант справи та працівник прокуратури
Фігурант справи та працівник ДПСУ. Фото: ДПСУ
Працівники поліції та ДПСУ
Працівники поліції та ДПСУ. Фото: ДПСУ
Скриншот допису ДПСУ
Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, прикордонники викрили злочинну схему перетину кордону на Львівщині з використанням підробних документів. Затримано дев'ять чоловіків, які намагалися покинути України, і тепер їм загрожує кримінальна відповідальність за скоєне.

Додамо, у Вінницькій області затримали 10 чоловіків, які намагалися незаконно дістатися молдовського берега річки Дністер. Чергових ухилянтів викрили прикордонники Могилів-Подільського загону.

Україна
прикордонники
Івано-Франківська область
ухилянти

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