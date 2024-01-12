На Прикарпатті прикордонники викрили "бізнес-план" з вивозу ухилянтів за кордон

Прикордонники та злочинець. Фото: ДПСУ

Прикордонники спільно з нацполіцією викрили злочинну схему переправляння ухилянтів за кордон на Прикарпатті. Організатору вивозу чоловіків з України повідомили про підозру.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Фігурант справи разом зі спільниками вивозив ухилянтів до країн Євросоюзу. За злочинну діяльність організатору схеми повідомлено про підозру і наразі триває досудове розслідування.

"Зловмисники укладали зі своїми "клієнтами" фіктивні договори про працевлаштування, вносили відомості про псевдоводіїв до системи "Шлях", а далі перевозили чоловіків через кордон", — вказали у ДПСУ.

Фігурант справи та працівник ДПСУ. Фото: ДПСУ

Працівники поліції та ДПСУ. Фото: ДПСУ

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, прикордонники викрили злочинну схему перетину кордону на Львівщині з використанням підробних документів. Затримано дев'ять чоловіків, які намагалися покинути України, і тепер їм загрожує кримінальна відповідальність за скоєне.

Додамо, у Вінницькій області затримали 10 чоловіків, які намагалися незаконно дістатися молдовського берега річки Дністер. Чергових ухилянтів викрили прикордонники Могилів-Подільського загону.