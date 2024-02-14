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В Полтавской области разоблачили членов банды, которые готовили убийство полицейского и депутата

14 февраля 2024 19:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Полтавской области разоблачили членов банды, которые готовили убийство полицейского и депутата
Разоблачение преступной банды. Фото: Нацполиция
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Правоохранители задержали злоумышленников, которые хотели убить полицейского и депутата Полтавского областного совета. Известно, что члены преступной банды делали искусственные имущественные конфликты и требовали деньги с граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в среду, 14 февраля.

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Преступные действия участников банды

Более того, в течение 2023 года фигуранты убили одного человека и совершили покушение на убийство другого.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что члены группы готовят убийство заместителя начальника одного из районных управлений в Днепропетровской области и депутата Полтавского областного совета. Полицейский был избран жертвой из-за своей профессиональной деятельности, а депутат — в связи с общественной деятельностью по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ", — отметили в сообщении.

Чтобы воплотить свой замысел, 48-летний организатор дал задание своему сыну пройти огневую подготовку в тире. Чтобы реализовать этот план, другие участники банды следили за передвижением потенциальных жертв.

банда в полтаве готовила убийство депутата
Разоблачение преступной банды. Фото: Нацполиция

"В целях предотвращения убийств утром 14 февраля полицейские и сотрудники СБУ при силовой поддержке спецподразделений ДСР, КОРД ГУНП в Полтавской области и работников спецподразделения СБУ задержали членов группировки и провели 12 обысков", — добавили в Нацполиции.

Как удалось разоблачить злоумышленников

Поэтому в ходе досудебного расследования правоохранители установили организатора и его семерых подельников, вместе с его родным сыном. Также участниками группировки стали знакомые сына, которые были хорошо физически подготовлены.

банда в полтаве готовила убийство депутата
Оружие, изъятое у злоумышленников. Фото: Нацполиция

"Пока известно о жестоком убийстве мужчины в 2023 году, который вступил в конфликт с членами группировки. К убийству фигуранты тщательно готовились и изучали маршруты передвижения, а в дальнейшем в вечернее время застрелили мужчину из охотничьего ружья", — отметили в сообщении.

банда в полтаве готовила убийство депутата
Маска одного из злоумышленников. Фото: Нацполиция

Затем они могли убить мужчину, который продал это ружье фигурантам и сообщил об этом полиции. Поэтому злоумышленники устроили преследование и открыли огонь по автомобилю потенциальной жертвы. Когда мужчина пытался убежать, то его пытались избить битами, но он смог выбраться.

банда в полтаве готовила убийство депутата
Один из фигурантов преступной банды. Фото: Нацполиция

Поэтому организатор, его сын и еще один подельник получили подозрения в "посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего", умышленном убийстве, установлении или распространении преступного воздействия, бандитизме и вымогательстве.

Напомним, ранее СБУ ликвидировала преступную группировку, которая сбывала наркотики. Этой схемой руководил иностранец, который является "вором в законе".

Также мы писали, что Офис генпрокурора сообщил о подозрении в госизмене пяти агентам спецслужб РФ. Среди них бывшие и действующие чиновники специальных служб Украины.

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Нацполиция

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