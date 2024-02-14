В Полтавской области разоблачили членов банды, которые готовили убийство полицейского и депутата
Правоохранители задержали злоумышленников, которые хотели убить полицейского и депутата Полтавского областного совета. Известно, что члены преступной банды делали искусственные имущественные конфликты и требовали деньги с граждан.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в среду, 14 февраля.
Преступные действия участников банды
Более того, в течение 2023 года фигуранты убили одного человека и совершили покушение на убийство другого.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что члены группы готовят убийство заместителя начальника одного из районных управлений в Днепропетровской области и депутата Полтавского областного совета. Полицейский был избран жертвой из-за своей профессиональной деятельности, а депутат — в связи с общественной деятельностью по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ", — отметили в сообщении.
Чтобы воплотить свой замысел, 48-летний организатор дал задание своему сыну пройти огневую подготовку в тире. Чтобы реализовать этот план, другие участники банды следили за передвижением потенциальных жертв.
"В целях предотвращения убийств утром 14 февраля полицейские и сотрудники СБУ при силовой поддержке спецподразделений ДСР, КОРД ГУНП в Полтавской области и работников спецподразделения СБУ задержали членов группировки и провели 12 обысков", — добавили в Нацполиции.
Как удалось разоблачить злоумышленников
Поэтому в ходе досудебного расследования правоохранители установили организатора и его семерых подельников, вместе с его родным сыном. Также участниками группировки стали знакомые сына, которые были хорошо физически подготовлены.
"Пока известно о жестоком убийстве мужчины в 2023 году, который вступил в конфликт с членами группировки. К убийству фигуранты тщательно готовились и изучали маршруты передвижения, а в дальнейшем в вечернее время застрелили мужчину из охотничьего ружья", — отметили в сообщении.
Затем они могли убить мужчину, который продал это ружье фигурантам и сообщил об этом полиции. Поэтому злоумышленники устроили преследование и открыли огонь по автомобилю потенциальной жертвы. Когда мужчина пытался убежать, то его пытались избить битами, но он смог выбраться.
Поэтому организатор, его сын и еще один подельник получили подозрения в "посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего", умышленном убийстве, установлении или распространении преступного воздействия, бандитизме и вымогательстве.
Напомним, ранее СБУ ликвидировала преступную группировку, которая сбывала наркотики. Этой схемой руководил иностранец, который является "вором в законе".
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