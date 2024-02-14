На Полтавщині викрили членів банди, які готували вбивство поліцейського та депутата

Викриття злочинної банди. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали зловмисників, які хотіли вбити поліцейського та депутата Полтавської обласної ради. Відомо, що члени злочинної банди робили штучні майнові конфлікти та вимагали гроші з громадян.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України в середу, 14 лютого.

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Ба більше, впродовж 2023 року фігуранти вбили одну людину та здійснили замах на вбивство іншої.

"Під час оперативно-розшукових заходів оперативники встановили, що члени групи готують вбивство заступника начальника одного з районних управлінь в Дніпропетровській області та депутата Полтавської обласної ради. Поліцейський був обраний жертвою через свою професійну діяльність, а депутат — через громадську діяльність щодо боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин", — зазначили у повідомленні.

Для того, аби втілити свій задум, 48-річний організатор дав завдання своєму сину пройти вогневу підготовку в тирі. Аби реалізувати цей план, інші учасники банди слідкували за пересуванням потенційних жертв.

Викриття злочинної банди. Фото: Нацполіція

"Задля унеможливлення вбивств, вранці 14 лютого поліцейські та співробітники СБУ за силової підтримки спецпідрозділів ДСР, КОРД ГУНП в Полтавській області та працівників спецпідрозділу СБУ затримали членів угруповання та провели 12 обшуків", — додали у Нацполіції.

Як вдалося викрити зловмисників

Тому під час досудового розслідування правоохоронці встановили організатора та його сімох спільників, разом з його рідним сином. Також учасники угруповання стали знайомі сина, які були гарно фізично підготовлені.

Зброя, яку вилучили у зловмисників. Фото: Нацполіція

"Наразі відомо про жорстоке вбивство чоловіка у 2023 році, який вступив у конфлікт з членами угруповання. До вбивства фігуранти ретельно готувались та вивчали маршрути пересування, а потім у вечірній час застрелили чоловіка з мисливської рушниці", — зауважили у повідомленні.

Маска одного зі зловмисників. Фото: Нацполіція

Потім вони могли вбити чоловіка, який продав цю рушницю фігурантам та повідомив про це поліції. Тому зловмисники влаштували переслідування та відкрили вогонь по автомобілю потенційної жертви. Коли чоловік намагався втекти, то його намагалися побити битами, але він зміг вибратися.

Один із фігурантів злочинної банди. Фото: Нацполіція

Тому організатор, його син та ще один спільник отримали підозри в "посяганні на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця", умисному вбивстві, встановленні або поширенні злочинного впливу, бандитизмі та вимаганні.

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала злочинне угруповання, яке збувало наркотики. Цією схемою керував іноземець, який є "злодієм в законі".

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