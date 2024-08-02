Пункт пропуска Дорогуск будут ремонтировать до ноября — движение затруднено

Очередь из автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление ГНСУ

Польские пограничники сообщили о планируемом ремонте в пункте пропуска "Дорогуск", с украинской стороны это КПП "Ягодин". Работы начнутся в понедельник, 5 августа.

Об этом пишет RMF24.

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Отмечается, что в пункте пропуска будут ремонтировать дорожное покрытие.

"Водители грузовиков должны учитывать перебои в движении и продленное время ожидания въезда в Польшу", — говорится в сообщении.

Сообщается, что ориентировочный срок завершения ремонта — 14 ноября этого года.

"Перевозчики, по возможности, должны выбирать до того времени другие пункты пропуска", — добавляют польские пограничники.

Отмечается, что работы и связанные с ними перебои начнутся в понедельник, 5 августа.