Пункт пропуска Дорогуск будут ремонтировать до ноября — движение затруднено

На польской границе будут три месяца ремонтировать КПП — движение будет затруднено
Польские пограничники сообщили о планируемом ремонте в пункте пропуска "Дорогуск", с украинской стороны это КПП "Ягодин". Работы начнутся в понедельник, 5 августа.
Об этом пишет RMF24.
Пограничники предупреждают о трудностях в движении на КПП
Отмечается, что в пункте пропуска будут ремонтировать дорожное покрытие.
"Водители грузовиков должны учитывать перебои в движении и продленное время ожидания въезда в Польшу", — говорится в сообщении.
Сообщается, что ориентировочный срок завершения ремонта — 14 ноября этого года.
"Перевозчики, по возможности, должны выбирать до того времени другие пункты пропуска", — добавляют польские пограничники.
Отмечается, что работы и связанные с ними перебои начнутся в понедельник, 5 августа.
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